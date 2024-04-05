人民网北京4月5日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2024年4月4日（清明假期第1日），全社会跨区域人员流动量26213.72万人次，环比增长26.68%，比2023年4月4日增长70.34%，比2019年4月5日（清明假期第1日）增长12.89%。

公路方面，4月4日，公路人员流动量24124万人次，环比增长27.1%，比2023年增长68.5%，比2019年增长12.8%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量20538万人次，环比增长30.5%，比2023年增长72.5%，比2019年增长22.6%；公路营业性客运量3586万人次，环比增长10.7%，比2023年增长48.9%，比2019年下降22.7%。水路客运量70.73万人次，环比增长24.59%，比2023年增长53.36%，比2019年下降51.7%。

铁路方面，记者从国铁集团获悉，4月4日，全国铁路发送旅客1853.6万人次，创今年以来单日旅客发送量新高，运输安全平稳有序。4月5日，全国铁路预计发送旅客1265万人次，计划加开旅客列车513列。

国铁集团客运部负责人介绍，清明假期旅客祭祖、探亲、旅游、踏青等出行需求交织叠加，铁路客流呈现强劲增长态势。各地铁路部门加大运力投放，优化运输组织，加强站车服务，倡导文明出行，让旅客体验更美好。

清明时节，返乡祭祖、踏春旅游客流激增，加之目前正值海南省瓜果菜出岛旺季，进出岛车客流呈现高位运行态势，海南省交通运输厅会同珠江航务管理局等部门积极做好琼州海峡运输服务保障和应急处置工作。海口新海港、秀英港、铁路南港三港口均已全面实施预约过海制度并处高负荷运转。

海南省交通运输厅协调海峡股份对售票系统进行升级改造，新增船票候补功能，动态保障人民群众过海需求。湛江海事部门协同多部门共同研究新能源小车通过客滚船运输的装载隔离要求，研究优化配载间距，指导船舶优化装载方案，提高新能源小车专船专班的运载量，保障新能源小车安全、畅通和快捷过海。徐闻海事处加强船舶现场巡查，提醒船员按要求做好装车甲板车辆间距及安全通道预留，督促船舶落实巡舱驻舱工作措施，确保船舶水上运输安全。

此外，自2024年4月2日14时起，新海港、秀英港每天共增设30个大货车专班，进一步优化船舶运能，满足瓜果菜运输货车出岛需求。

甘肃省交通运输系统多措并举全力做好节前道路安全排查及服务保障，确保节日期间道路安全畅通，全力护航群众安全出行。甘肃省道路运输事业发展中心印发《关于做好2024年“清明”“五一”假期道路运输安全生产工作的通知》，要求加强旅游包车监管，强化班线客运管理，加大汽车站监督检查，强化驾驶员安全教育培训，强化车辆动态监控，加强安全生产形势分析研判，加强与公安交管、自然资源、气象、应急管理等部门的联动，强化恶劣天气分析研判等，确保行业安全生产形势持续稳定。

甘肃省高速路政执法各大队分别结合路域特点，制定巡查计划，增派人员，采取人、车、无人机、视频的“四位一体”巡查模式动态掌握路况。针对城市周边出入口、服务区，易发生事故的急弯陡坡、长大下坡路段，提高巡查频次，及时发现隐患点、风险点，依法高效查处涉路违法行为。

山西省交通运输系统强化安全生产，全力保障清明小长假道路安全畅通。忻州市交通运输局开展城市客运市场秩序专项整治行动，严厉打击未取得经营许可，擅自从事巡游出租汽车、网络预约出租汽车经营的行为；严厉打击网约车平台公司向未取得经营资质的车辆和驾驶员派单的行为；严厉打击巡游出租汽车不按规定使用计程计价设备、拒载、议价等违法违规行为。进一步规范城市客运市场经营行为，提升城市客运行业服务水平，促进城市客运行业稳定发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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