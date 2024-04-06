人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让“颜值”有价值 “繁花”朵朵催热“春日经济”

欧阳易佳
2024年04月06日09:08 | 来源：人民网
小字号

“趁着假期，我们一家自驾来菏泽看梨花，体验梨花的浪漫。”一位来自山东淄博的游客兴奋地告诉记者。

北京玉渊潭的樱花、苏州园林的玉兰花、江西婺源的油菜花……清明假期，人们纷纷外出踏青赏花，共享绿水青山明媚好春光。

不负春光与时行，“繁花”朵朵催热“春日经济”。文旅相关平台数据显示，在众多赏花游热门目的地中，扬州、兴化、婺源、无锡、武汉、云阳、罗平、安顺、林芝、伊犁等吸引了更多游客以及摄影爱好者的青睐。多家旅游平台均推出赏花主题打包旅游产品，涵盖了扬州、无锡、婺源、武汉、贵州、新疆等热门赏花目的地。

4月5日，北京迎来清明小长假游园高峰，玉渊潭公园樱花陆续绽放，鲜花盛开游人如织。记者探访发现，园内推出了多款“樱花系”美食和周边，让游客在赏花之余，还可以把“春天的礼物”带回家。

“来玉渊潭看樱花是我们家的保留‘节目’，一边品尝樱花拿铁，一边观赏樱花美景，感受北京的春天。”北京市民徐先生说，“再买一些樱花周边回家，让家里也有春天的气息。”

春风抚翠木，繁花满眼生。据北京市园林绿化局消息，国家植物园（北园）园内的木兰于4月初盛开；40万株郁金香，从3月底陆续开放到5月初；7.1公顷的月季专类园将集中展示1000余个品种共5万余株地栽月季。

“今春在北京市范围内精选推荐了132处各具特色的赏花片区，方便市民就近感受花园城市建设的成果。”北京市园林绿化局公园管理处处长马红说。

“春日‘花经济’持续升温，体现了人们对于生活品质和精神追求的提升。”业内专家认为，春日“颜值”正在加速转化为产业“价值”，推动消费市场提质扩容，也为多个行业发展赋能。让“赏花游”流量变“留量”，春日赏花不仅提供了休闲娱乐的好去处，也为相关产业带来了巨大的经济效益。

“赏花+美食”“赏花+露营”“赏花+非遗体验”……花为“媒”开拓消费新场景，多种春季场景式消费不断翻新，为地方经济发展注入新动能。

在四川眉山市，深挖“旅游+”价值，结合各类花卉花期，打造“赏花+品茶”等复合型业态延长经济产业链条；在湖北武汉，通过融合“文、旅、体、商、演”等全域要素，以樱花为主打的赏花游扩展为城市游；在安徽黟县，“乡村+赏花+体育”模式做强赏花经济，带动乡村旅游，为乡村振兴“添香增色”……繁花绽放消费热，春日尽显“花经济”活力。

“跟着繁花去旅行，成为旅游市场一个非常重要的特征。”中国旅游研究院院长戴斌说，“第一个关键词繁荣，第二个关键词繁花，第三个关键词繁华，成为广大游客乐于去分享、乐于去参与、乐于去体验的旅游新空间、新场景和新项目。”

“花经济”的繁荣同样离不开花卉的种植和繁育，从节日礼物到特色产业，“花经济”正绽放勃勃生机。中国花卉协会统计数据显示，近年来，我国鲜切花生产稳中有增。花卉种植面积约150万公顷，花卉从业人员超500万人。

2022年，国家林业和草原局、农业农村部联合印发《关于推进花卉业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。提出，到2025年，花卉业高质量发展格局基本形成，力争年销售额达到3000亿元。到2035年，完备的花卉产业体系基本建成，力争年销售额超过7000亿元。

多位业内专家对记者表示，春日“花经济”繁荣体现了居民对美好生活的向往，要让“花经济”从“一时春”变成“四季春”，不仅要展示“颜值”，更要深挖价值。通过创新和升级，提升“花经济”的品质和附加值，将赏花经济作为区域资源整合的有力抓手，推进上下游及周边产业高质量发展。同时，充分发挥“赏花+”，将与旅游、文化等相关产业融合，打造多元化的经济模式，让“花经济”为城市旅游、乡村振兴注入春的活力。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
让“颜值”有价值 “繁花”朵朵催热“春日经济”
　　“趁着假期，我们一家自驾来菏泽看梨花，体验梨花的浪漫。”一位来自山东淄博的游客兴奋地告诉记者。…
消费市场春日暖 激发经济发展向“新”力
　　春日迟迟，春景熙熙。近期，消费市场“春意盎然”，各地消费场景不断翻新，持续激发经济发展新活力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部