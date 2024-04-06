欧阳易佳

“趁着假期，我们一家自驾来菏泽看梨花，体验梨花的浪漫。”一位来自山东淄博的游客兴奋地告诉记者。

北京玉渊潭的樱花、苏州园林的玉兰花、江西婺源的油菜花……清明假期，人们纷纷外出踏青赏花，共享绿水青山明媚好春光。

不负春光与时行，“繁花”朵朵催热“春日经济”。文旅相关平台数据显示，在众多赏花游热门目的地中，扬州、兴化、婺源、无锡、武汉、云阳、罗平、安顺、林芝、伊犁等吸引了更多游客以及摄影爱好者的青睐。多家旅游平台均推出赏花主题打包旅游产品，涵盖了扬州、无锡、婺源、武汉、贵州、新疆等热门赏花目的地。

4月5日，北京迎来清明小长假游园高峰，玉渊潭公园樱花陆续绽放，鲜花盛开游人如织。记者探访发现，园内推出了多款“樱花系”美食和周边，让游客在赏花之余，还可以把“春天的礼物”带回家。

“来玉渊潭看樱花是我们家的保留‘节目’，一边品尝樱花拿铁，一边观赏樱花美景，感受北京的春天。”北京市民徐先生说，“再买一些樱花周边回家，让家里也有春天的气息。”

春风抚翠木，繁花满眼生。据北京市园林绿化局消息，国家植物园（北园）园内的木兰于4月初盛开；40万株郁金香，从3月底陆续开放到5月初；7.1公顷的月季专类园将集中展示1000余个品种共5万余株地栽月季。

“今春在北京市范围内精选推荐了132处各具特色的赏花片区，方便市民就近感受花园城市建设的成果。”北京市园林绿化局公园管理处处长马红说。

“春日‘花经济’持续升温，体现了人们对于生活品质和精神追求的提升。”业内专家认为，春日“颜值”正在加速转化为产业“价值”，推动消费市场提质扩容，也为多个行业发展赋能。让“赏花游”流量变“留量”，春日赏花不仅提供了休闲娱乐的好去处，也为相关产业带来了巨大的经济效益。

“赏花+美食”“赏花+露营”“赏花+非遗体验”……花为“媒”开拓消费新场景，多种春季场景式消费不断翻新，为地方经济发展注入新动能。

在四川眉山市，深挖“旅游+”价值，结合各类花卉花期，打造“赏花+品茶”等复合型业态延长经济产业链条；在湖北武汉，通过融合“文、旅、体、商、演”等全域要素，以樱花为主打的赏花游扩展为城市游；在安徽黟县，“乡村+赏花+体育”模式做强赏花经济，带动乡村旅游，为乡村振兴“添香增色”……繁花绽放消费热，春日尽显“花经济”活力。

“跟着繁花去旅行，成为旅游市场一个非常重要的特征。”中国旅游研究院院长戴斌说，“第一个关键词繁荣，第二个关键词繁花，第三个关键词繁华，成为广大游客乐于去分享、乐于去参与、乐于去体验的旅游新空间、新场景和新项目。”

“花经济”的繁荣同样离不开花卉的种植和繁育，从节日礼物到特色产业，“花经济”正绽放勃勃生机。中国花卉协会统计数据显示，近年来，我国鲜切花生产稳中有增。花卉种植面积约150万公顷，花卉从业人员超500万人。

2022年，国家林业和草原局、农业农村部联合印发《关于推进花卉业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。提出，到2025年，花卉业高质量发展格局基本形成，力争年销售额达到3000亿元。到2035年，完备的花卉产业体系基本建成，力争年销售额超过7000亿元。

多位业内专家对记者表示，春日“花经济”繁荣体现了居民对美好生活的向往，要让“花经济”从“一时春”变成“四季春”，不仅要展示“颜值”，更要深挖价值。通过创新和升级，提升“花经济”的品质和附加值，将赏花经济作为区域资源整合的有力抓手，推进上下游及周边产业高质量发展。同时，充分发挥“赏花+”，将与旅游、文化等相关产业融合，打造多元化的经济模式，让“花经济”为城市旅游、乡村振兴注入春的活力。

(责编：杨曦、吕骞)

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