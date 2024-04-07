龙跃梅

位于广东韶关的华南数谷智算中心很“忙”。随着密码的键入，机房大门缓缓开启，无穷的信息、海量的数据在传递、计算和存储……

近日，国家发展改革委、科技部、工信部、自然资源部、国家开发银行在广东韶关举办第六届全国产业转型升级示范区建设现场经验交流活动。

韶关曾是华南重工业基地。2019年8月，韶关正式列入全国第二批产业转型升级示范区。如今，这里坚持以科技创新为引领，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，加快形成新质生产力，努力走出一条转型升级之路。

传统产业“老树发新芽”

在广东中南钢铁股份有限公司智慧中心，工作人员通过大屏幕上的环境管控一体化平台，企业运行整体情况就“尽收眼底”。

这是行业首创的“钢铁智慧中心”，实现了钢铁生产全流程的大规模集控、无边界协同和大数据决策。该企业通过技术创新推动了组织变革，作业区数量从64个减少为25个，减少约60%；操作岗位数量从143个精减至74个，减少约40%；436名操作人员撤离涉煤气等危险区域，实现变经验生产为标准化、数字化、智能化生产。

韶关拥有丰富的矿产资源，被誉为中国有色金属之乡、中国“锌都”。此外，韶关抢抓“小三线建设”机遇，培育了200多个门类的工业体系。广东省第一辆汽车、第一台电视机、第一台冰箱、第一台空调等“第一”均出自韶关。

“推动传统产业‘老树发新芽’，韶关坚持以科技创新为引领，加快传统产业高端化、智能化、绿色化升级改造。”韶关市市长陈志清表示。

在中金岭南（韶关）功能材料产业园，稀散金属综合回收与高纯制备项目，让企业不断往高端“走”。该项目负责人韩翌介绍，企业从事锗、铟的回收已有几十年历史，现在要在原来工艺路线的基础上往产业链的后端延伸，项目达产后年利润可达3000多万元。

近年来，韶关开展智能化工厂建设，加快人工智能、大数据、5G、物联网等信息技术与制造业的深度融合。2023年，该市完成技改投资增长44%、创8年以来最高增速。

新兴产业冉冉“兴”起

3月11日，华南数谷智算中心宣布正式运营。该中心由鹰硕集团与中国电子共同建设，是粤港澳大湾区国家算力枢纽节点首批投入运营的智算中心之一。

鹰硕集团（深圳）有限公司总裁陈滢朱说，韶关具有发展智算产业的诸多优势，集团努力把华南数谷打造成为大湾区算力之谷，为粤港澳大湾区数字产业高质量发展提供算力服务。

自成功争取全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点数据中心集群落户以来，韶关全链条发展大数据产业，四大电信运营商、腾讯、阿里云、天翼云等60多个项目签约落户，总投资超1000亿元。韶关还建成中国算力网粤港澳大湾区算力调度中心，已成功接入鹏城云脑Ⅱ、国家超级计算广州中心等6家超算、智算、云计算中心资源，大数据产业发展势头迅猛。

“目前一批数据应用类企业已进驻韶关，预计到2025年形成50万标准机架的规模后，‘乘数效应’更会显现，数字经济将成为韶关的支柱产业。”韶关数据中心集群建设领导小组办公室专职副主任郭先桂表示。

除了大数据，韶关正在加快发展新材料产业、创新发展生物医药产业等新兴产业。如，该市乳源东阳光化成箔有限公司在中高压腐蚀箔细分市场份额占比全球第一；该市中药材种植面积达7万亩，常见药用植物种类占广东40%，已规划建设生物医药创新产业园2000亩、创新原料药科技产业园5000亩。

“韶关将大抓招商、大抓产业、大抓项目、大抓园区建设，大力推行‘不能说不行、要说怎么办’。”韶关市委书记陈少荣表示，韶关加快新旧动能转换，加快培育发展新质生产力，让高质量发展的道路越走越宽。

(责编：王震、陈键)

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