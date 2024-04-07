◎本报记者 李丽云 朱 虹 韩 荣 孙 越 杨宇航

清明假期，全国各地掀起一股文博热潮，尤其在增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、人工智能等技术加持下，沉睡的文物“活”了起来。沉浸式观展、新奇玩法，给游客带来新体验。

“假期前十天博物馆门票就已经预约完毕，可谓一票难求。”山西太原市文物保护研究院北齐壁画博物馆馆长王江介绍，博物馆将文物融入主题性环境，以互动体验赋能文物“活化”，创造了不一样的参观体验。

在太原北齐壁画博物馆，数字技术赋予了千年壁画无限生机。记者在现场看到，徐显秀墓室北壁的“夫妇宴饮图”被搬上互动投影墙。在互动屏幕上，一把琵琶跃然出现，只要拨动琴弦，就可以与画中乐伎共弹一曲。站在封土堆旁，借助VR眼镜，观众可“穿越”到徐显秀墓遗址，1400余年前北齐贵族的生活尽展眼前。

王江介绍，北齐民风二维动画展示长卷采用了激光投影、二维动画等多种方式，让观众置身于虚拟的“真实场景”中。“动画”数字媒体技术的运用，复原了古代生活场景，以多视角递进的方式，营造出“人在画中游”的沉浸式体验。

数字技术的蓬勃发展，也在推进着文博领域不断创新。清明小长假期间，洛阳古墓博物馆迎来了客流高峰，平均每天接待游客1.1万人次。在科技助力下，博物馆推出了特色研学活动“古墓寻龙记”，解锁文博新玩法。游客可根据线索，在博物馆参观过程中寻找16条“龙”的踪迹，感受“龙”形象的历史演变，逐步揭开古墓的神秘面纱，深度感知古代墓葬文化的博大精深。

游客王雨竹在活动结束后，任务书《寻龙手册》上盖满了闯关印章。“这次寻龙之旅给了我们满满的回忆，这个手册就是回忆录。”

文化的传承需要每一代人的努力，科技的突破为传承者和艺术家赋予了无限可能。

4月6日，哈尔滨工业大学博物馆里，一群学生正体验科技与文化的碰撞和交融。这里正在举办“金漆镶嵌工艺走进哈工大”专题展。

“利用漆不溶于水的特性，用调和过的色漆，在水中构图。”黑龙江省非物质文化遗产金漆镶嵌工艺代表性传承人夏立军取出水中团扇，只见一幅金漆图腾浑然天成地呈现出来。

漆艺作为中国非物质文化遗产的重要组成部分，具有8000年的悠久历史。夏立军介绍：“本次专题展展示了漆画、漆器、葫芦、文创配饰等漆艺作品，我们为大家介绍了中华漆艺的起源、流派技法分类以及工艺流程，让大家近距离领略漆艺文化的技巧与底蕴。”

哈尔滨工业大学人文社科学部学生杨贝宁观展后深受触动：“古代工艺与现代审美相结合，为漆艺制品造就了一份捉摸不定的韵味。这次现场体验活动，让我对中华优秀传统文化有了更深的理解。”

科技给文化遗产带来了新生命，也让展览策展、运营管理更便捷智能。在西藏博物馆，智能导览系统帮助游客快速了解各类展品和展览信息。馆内的VR技术，让游客仿佛穿越时空，置身于远古的西藏大地，感受高原的壮美与神秘。西藏博物馆信息中心负责人格桑表示：“智慧博物馆集成了信息可视化、客流统计、藏品管理和研学教育管理等系统，不仅优化了观众的参观体验，也提高了博物馆内部的管理运营效率。”

来自广东的游客秦先生分享他的参观感受：“通过手机小程序导览，我边参观边听讲解，这加深了我对展品的认识，让我更深入地了解了西藏的璀璨文化。”

(责编：王震、陈键)

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