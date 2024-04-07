科技日报北京4月6日电 （记者 陈瑜）记者6日从国家电网有限公司获悉，河北唐山近日一次性投放钢铁运输电动重卡200辆，至此，该地区电动重卡保有量突破1万辆，约占全国总量的六分之一，居全国首位。国网冀北电力超过10万辆次电动重卡首次参与了电网峰谷调节，调节电量超50万千瓦时，初步建成了我国首个电动重卡型虚拟电厂。

2023年11月底，工信部等八部门出台文件，在全国范围内选择15个城市，启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点，唐山是重卡电动化示范试点城市。在唐山，电动重卡主要应用于港口物流、矿山运输等场景，具有低碳环保、运营成本低等优势。目前，该地区已建成重卡充换电站332座、充电桩2618个，累计充电量超14亿千瓦时。

电动重卡的电池具有储能单元容量大、充电功率高的特点，是一种非常优质的储能资源。国网冀北电力在全国首次将电动重卡电池资源进行聚合，以虚拟电厂模式运营，通过参与电力辅助服务市场，在电网负荷低谷时段充电，将电能储存在电池中，从而降低电网峰谷差，促进电力供需平衡和新能源消纳。

“目前，我们聚合了11座重卡充换电站电池储能资源，调节能力最大可达2.23万千瓦。如果把唐山所有重卡充换电站电池资源全都聚合，调节能力预计最大可达50万千瓦，单月可增发新能源电量约500万千瓦时。”国网冀北唐山供电公司副总经理孟祥来说。

同时，电动重卡充电享受峰谷电价。在电网负荷低谷时段，重卡充电价格最低，一度电最高可以节省约0.75元，一辆重卡充一次电最高可节省315元，对降低运营成本价值很大。

“今年，我们将进一步完善市场化机制，通过绿电交易让电动重卡充绿电。同时，拓展虚拟电厂聚合规模，让更多的电动重卡参与车网互动，实现电动重卡与电网间电能灵活调节，助力新型电力系统建设。”国网冀北电力营销部主任霍大伟表示。

(责编：王震、陈键)

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