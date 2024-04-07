4月7日，滴滴自动驾驶与广汽埃安宣布合资公司广州安滴科技有限公司获批工商执照。这是L4自动驾驶公司和车企为了打造Robotaxi量产车，在国内成立的首家合资公司。首款车型已完成产品定义，正在进行设计造型的联合评审，计划明年实现量产。车型全套适配滴滴自动驾驶无人化智能运营系统慧桔港。未来，将分批有序投放万辆级，并以混合派单形式接入滴滴出行网络。

据悉，安滴科技总部位于广州黄埔，滴滴自动驾驶与广汽埃安各持股50%。董事长由广汽埃安副总经理张雄担任，总经理由滴滴自动驾驶COO孟醒担任。安滴科技将基于双方优势，深度融合新能源整车制造成熟经验和自动驾驶领先技术，并在2025年推出首款商业化L4车型。

双方合作的首款无人车定位为跨界SUV，基于广汽埃安AEP3.0高端纯电专属平台、星灵高端电子电气架构打造，同时搭载滴滴自动驾驶全套全无人驾驶软硬件技术方案、安全冗余系统和最新一代面向无人化出行服务的座舱娱乐系统。

滴滴自动驾驶COO孟醒表示，无人驾驶技术正在引领汽车交通产业变革，滴滴自动驾驶始终致力于研发领先的L4自动驾驶技术解决方案，通过将无人驾驶车辆网络和司机网络结合，依托自动化智能运营系统慧桔港，持续保障车辆的安全、高效运营，加快推动无人驾驶商业化服务的普及。此次合资公司获批以及首款量产车取得积极进展，标志着自动驾驶行业进入到了产品化的新阶段，双方将紧密地合作，加速实现无人驾驶规模化和商业化落地。

广汽埃安副总经理张雄表示，在行业趋势和国家政策的推动下，新能源汽车行业即将进入高阶智驾时代。广汽埃安一直积极推进自动驾驶技术的创新和应用，此次与滴滴自动驾驶合资公司执照获批，不仅探索出L4商业化路线，构建了“技术+智造+运营”L4商业生态闭环，同时还能通过L4规模化量产进一步降低相关技术成本，为高阶智驾技术的推广与应用铺平道路。

(责编：曹淼、李源)

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