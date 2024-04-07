原标题：农银人寿“农银智慧芯”项目获2024年中国保险科技创新大赛金奖

近日，2024年度中国保险科技创新大赛获奖项目名单正式揭晓。农银人寿“农银智慧芯”项目在参与角逐的131个项目中脱颖而出，获得优秀项目金奖。

据悉，“农银智慧芯”以“智能规则引擎”为基础，通过对理赔案件进行智能分类和分流，实现对赔案的差异化处理。同时，该项目针对产品、渠道和理赔场景等维度灵活配置，针对不同风险程度设置差异化的规则，在控制风险的前提下，提高理赔案件自动处理能力，提升了理赔效率。目前，“农银智慧芯”已实现对身故及医疗理赔案件的智能识别判定，对符合条件的案件进行自动处理、实时支付。自开发以来，农银人寿通过“智慧芯”自动处理的案件量达12487件，占当年总审批量的66.17%，理赔处理时效较与2022年同类型案件相比提升36.9%。

农银人寿相关负责人表示，公司始终致力于做“保险服务的优质提供商”。加强“智慧核保”与“智慧理赔”的密切关联，能够不断推动保险业务流程的智慧化运营，为客户提供专业化、差异化的服务，即实现了承保、理赔全场景、全流程的变革创新，也助力公司提升运营效率，降低运营成本。未来，农银人寿将继续加快数字化转型，通过科技赋能，持续打造智慧化服务体系，通过智能化、线上化的应用，为客户提供“温暖、智慧、便捷”保险保障服务。

(责编：曹淼、李源)

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