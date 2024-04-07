全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。中国人寿深入贯彻党中央决策部署，积极谋划2024年推进乡村全面振兴重点工作，制定19项任务，并明确相应责任单位及工作目标，致力于以学习运用“千万工程”经验为引领，高质量发展“三农”金融保险，不断完善长效工作机制，助力乡村全面振兴和农业农村现代化。

中国人寿相关负责人表示，该公司充分发挥保险功能作用，积极构建丰富的产品形态与服务模式，努力为“三农”事业提供全方位、多层次、立体化的风险保障。

数据显示，截至2023年末，中国人寿大病保险覆盖3.6亿城乡居民，年赔款超250亿元，承办长期护理保险覆盖超3800万人。2024年，中国人寿集团旗下寿险公司将在推广已有17款专属产品覆盖面的基础上，进一步开发更多适合农民的人身险产品，确保为农村农民提供风险保障稳定在30万亿元以上。

2024年，中国人寿将持续推动农业保险提标扩面增品，拓展产量大县农业大灾保险覆盖面，提高三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险覆盖面，逐步拓展非粮食主产省产粮大县。同时，探索开展巨灾保险，持续扩大传统政策性农险业务，重点做好地方特色农险，发展创新型业务等。2023年，中国人寿集团旗下财险公司通过2800余款农业保险产品，为2100万余户次农户提供7700余亿元风险保障。

科技兴农方面，2024年，中国人寿将进一步加快保险、科技与“三农”跨界融合，提高涉农保险承保理赔效率，缩短农业保险理赔周期，及时支持农业再生产。中国人寿正通过遥感技术，建立起卫星遥感监测、无人机精确采样和手机客户端国寿i农宝、国寿i农飞等入户对接的“天、空、地”一体化服务体系，实现农业风险预警、农情管理、农作物长势监测、病虫害监测等功能，帮助农户提升抵抗自然灾害能力，助力农业生产开好局、起好步。

在加大投资和信贷支持力度方面，2024年，全集团投资支持乡村振兴存量规模计划稳定在900亿元基础上，成员单位广发银行涉农贷款余额计划稳定在1700亿元基础上。

当前，中国人寿正在全力保障国家粮食和重要农产品稳定安全，多措并举支持乡村产业体系建设，全面推进和美乡村建设，并不断加强脱贫地区脱贫群众信贷支持。特别是围绕推进乡村一二三产业融合发展，在农产品加工流通、现代乡村服务业、脱贫地区优势特色产业等领域，持续加大资金支持力度，同时助力招商引资，帮助地方主导产业、农产品精深加工、文旅休闲等体系和新业态建设。集团成员单位广发银行也把信贷投放用于重点支持三大主粮、大豆油料和“菜篮子”产品生产，助力构建多元化粮食供给体系。

2024年，中国人寿将持续深化全产业链帮扶机制，前期通过提供信贷投放及资金支持，中期通过农业保险、价格指数保险、收入保险等提供专属保障，后期通过电商平台提供销售渠道，将金融保险优势贯穿到产业扶持的全过程，带动帮扶地区产业持续发展。

人才振兴是乡村振兴的基础。中国人寿对大学生村官和到村任职选调生给予支持，截至2023年末，已累计承保100万人次，帮助620多名因重大疾病和意外伤害导致生活困难的大学生村官和到村任职选调生，助力“新农人”实现到“兴农人”的蜕变。同时，中国人寿也积极培育乡村人才队伍，持续加强农村就业帮扶，2024年将帮助四个定点帮扶县培训“三支队伍”不少于4300人。

2024年，中国人寿将深入实施农村人居环境整治提升行动，因地制宜帮助推进农村厕改、垃圾处理、污水治理、道路亮化、饮水安全等项目。中国人寿慈善基金会也将持续推进“百校体育帮扶计划”公益项目，组织实施“文化振兴公益行”活动，举办送文化下乡文艺演出及“艺术第一课”等，助力乡村文化繁荣发展。

“中国人寿始终胸怀‘国之大者’，坚持以人民为中心发展思想，将支持乡村振兴作为发展普惠金融的重点领域和关键举措，持续为加速农业农村现代化建设、绘就全面推进乡村振兴壮美画卷贡献力量。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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