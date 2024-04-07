人民网记者 车柯蒙

今年的《政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为首要任务，并对此进行了一系列部署。

税费支持政策是助企纾困政策中最具含金量、经营主体受益最明显的政策。切实落实税收支持政策，既有利于扩大总需求、稳定经济增长，又有利于促进产业结构升级、加快形成新质生产力，对推动经济高质量发展具有重要作用。

今年的《政府工作报告》提出，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。业界专家认为，政策体现了精准调控，针对性和导向作用明显，有利于增强发展新动能。

清华大学经济管理学院经济系长聘副教授、清华大学中国财政税收研究所副所长吴斌珍对人民网记者表示，在推动科技创新方面，当前的税费支持政策主要聚焦研发投入、创业投资、研发设备、重点产业链、鼓励创业创新等方面，相关政策正不断夯实企业的创新主体地位。

事实上，随着一系列支持科技创新的税收政策相继实施，一套覆盖面广、优惠力度大、涵盖企业创新全流程各环节的税收支持政策体系已经初步形成。

近年来，重庆着力构建现代化产业体系，因地制宜发展新质生产力，科创园区作为产业集聚的重要平台，是培育产业链经济、实现转型升级的主阵地。一家专业研发、生产和销售金属锂及锂系合金新材料的高新技术企业的财务负责人安明艳表示，铜梁区税务局和科学技术局联合推出研发费用加计扣除事前辅导服务，两部门联合走访企业进行政策辅导、项目鉴定、申报指导，帮助企业准确享受政策。记者了解到，2022至2023年，公司享受研发费用加计扣除、西部大开发企业所得税等优惠政策，累计减免税款2800余万元。

“税务部门十分关心支持我们的项目建设发展，在税务干部的辅导申报下公司去年来获得各项税收优惠共2134.87万元，让我们有更多的资金投入到新项目生产线的运行。”在贵州省毕节市高新区工业园内，一家主营锂离子电池研发、生产与销售，电子产品进口贸易、其他化学电池及电池配套产品技术开发与销售企业的负责人孟德江表示，在公司20万吨的废旧锂电池项目生产线新项目建设过程中，税务部门面对面、点对点解决企业、涉税事项，为企业办实事、解难题。

在河北，为推进新质生产力向“新”而行、提“质”增效，秦皇岛市北戴河新区税务局和新区发改局共同签署了《推进研发费加计扣除政策落实工作合作框架协议书》，确定了部门协作机制及合作事项，深化开展服务协同、宣传协同、数据协同。制定了专项行动实施方案，进一步加强重点企业培育，强化政策宣传辅导，落实精准推送，开展协同共治，更好激发经营主体创新活力，确保优惠政策直达快享。

税收大数据的实时性和动态性有助于新质生产力企业对市场变化做出快速响应，税收大数据的精细化和精准化特点也有助于提升新质生产力的效率和质量。记者了解到，厦门税务部门运用税收大数据编创“企业创新税收指数”，并进一步运用指数精准识别科创企业的优势，搭建起创投基金与科创企业之间的桥梁，让能创新、敢创新的企业获得更多要素支持。

在北京，为了使社会各界更加便捷查询了解政策，更加准确适用享受政策，推动政策红利精准高效直达快享，税务部门编写了《北京市支持科技创新主要税费优惠政策汇编》，按照科技创新活动环节，汇编创业投资、吸引和培育人才优惠、研究与试验开发、成果转化、重点产业发展、全产业链共6大类48项税费优惠政策，力求为市场创新主体提供“菜单式”和“一站式”服务，推动税费优惠政策应享尽享，切实以税收助力新质生产力发展。

中国税务协会副会长张连起表示，近年来，我国已逐步形成了一套涵盖产业链、供应链和创新链的多税种、全流程促进科技创新的税收优惠体系，以激发企业创新活力，促进新质生产力和经济高质量发展。

(责编：方经纶、吕骞)

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