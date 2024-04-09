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千乡万村来驭风 “风电下乡”释放能源低碳转型新动能

王绍绍
2024年04月09日09:05 | 来源：人民网
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我国农村地区风能资源丰富、分布广泛。近日，国家能源局等三部门联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（以下简称《通知》），提出以村为基本单位，着力建设一批能够就地、就近开发利用的风电项目。

实施“千乡万村驭风行动”是推动农村能源革命的有力抓手、助力乡村全面振兴的重要载体。多位专家在接受人民网采访时表示，开展千乡万村驭风行动有利于推动农村可再生能源实现高质量发展，使风电产业的红利惠及“三农”，为乡村振兴注入新活力。

探索能源开发多种模式

开辟风电发展新增长极

“当前，我国风电以三北地区规模化开发为主，随着低风速发电技术逐步成熟，中东南部地区就地就近开发风电日益具备可行性和经济性。”国家能源局新能源和可再生能源司相关负责人介绍。

在广西凤山县，那兵、不老山风力发电项目规划装机总容量10万千瓦，总投资8.2亿元，预计今年6月实现全容量并网发电；山西省运城市平陆县不断优化能源供给结构，推进风电规模化开发，目前已并网的506兆瓦风光电项目运行稳定，新能源产业规模持续壮大……

“《通知》聚焦分散式风电发展的难点堵点，提出了不同于常规风电项目开发的创新思路，将引领风电行业在大机型、大基地、集中式之外走出一条发展新道路。”中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩说。

业内专家介绍，发展风电产业能够带动风电设备制造、安装、运维等相关产业集群成长壮大，促进智能电网、储能技术等相关配套产业不断完善。

千乡万村驭风行动试点工程在全国各地持续推进，各种节地型、低噪声、高效率、智能化的风电机组和技术为相关产业的发展提供了很大助力，促进乡村经济效益、社会效益和环境效益协调统一，推动乡村全面振兴和可再生能源可持续健康发展。

“新能源产业将在建设宜居宜业、美丽和谐的乡村中大展身手，为乡村振兴和绿色发展贡献力量。”上述专家表示，在农村地区充分利用零散土地，因地制宜推动风电就地就近开发利用，对于壮大村集体经济、助力乡村全面振兴，促进农村能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和意义非凡。 

开拓市场新蓝海

加快构建绿色能源体系

开展千乡万村驭风行动有利于推动农村能源绿色低碳转型。

“我国风能资源丰富，广泛分布在全国各地。随着低风速技术取得突破，我国大部分地区，尤其是中东南低风速资源区域已具备开发条件，可供开发资源潜力超过30亿千瓦。”秦海岩说。

随着低风速发电技术逐步成熟，中东南部地区就地、就近开发风电日益可行和高效。国家能源局新能源和可再生能源司有关负责人介绍，每年选择具备条件的1000个村进行试点开发，每村装机2万千瓦测算，年新增风电装机2000万千瓦，新增投资约1000亿元，既为风电发展打开新的市场空间，又起到了扩投资、稳增长作用。

业内有关专家表示，《通知》的发布对于风电板块发展有十分明显的带动作用，随着我国不断加大对清洁能源的支持力度，风电行业将迎来更广阔的发展空间。

实施千乡万村驭风行动，推动农村地区风电发展，与农村分布式光伏、生物质发电等实现多能互补、深度融合，有助于调整农村能源结构，推动农村能源革命，助力落实碳达峰碳中和目标。

“目前，国内各地正逐步构建绿色能源体系，多能互补、能效管理、有序开展需求响应、智慧用能等多类型综合能源服务，优化各地区的能源结构，提高能源利用效率，为各地的风电市场发展打开新的空间。”业内专家说。

“下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施千乡万村驭风行动，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发，积极推动规划和政策的落实、落地，为分散式风电发展提供更好的政策保障。”上述负责人透露。

因地制宜开展驭风行动

为乡村振兴注入新活力

《通知》提出，要探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。

实施千乡万村驭风行动，首要之务在于因地制宜、统筹谋划。在秦海岩看来，应结合各地农村丰富的风能资源和零散空闲土地，综合考虑经济社会发展需求、生态环境保护要求、电网承载能力以及生产运行安全等因素，科学合理地安排风电项目的规模、选址与布局，确保项目能够就地就近开发利用，实现效益最大化。

“同时要坚持‘能建则建，试点先行’的原则，对条件成熟的项目逐个实施，避免盲目跟风或一哄而上的现象，确保千乡万村驭风行动稳步、有序地推进。”秦海岩说。

各地积极发挥地方优势，结合乡村特色，推进风电产业快速有序发展。在河南信阳淮滨县，19个乡镇已经成功安装了295台6.25兆瓦的风机，为当地提供源源不断的清洁能源；在吉林延边敦化市，30万千瓦风电项目已经开工建设，绿电产业园加速筹备；在内蒙古乌兰浩特，新能源装机300万千瓦计划分三期完成，“三北”工程、风电光伏一体化工程持续推进。

千乡万村驭风行动试点工程通过盘活乡村存量集体用地，实现收益共享，为农村当地带来可观的集体经济收入，促进落实群众增收有保障、乡村振兴有力量的目标，为乡村振兴注入了新的活力。

“风电企业积极探索将当地的特色人文元素融入项目设计中，不仅可以促进风电开发与乡村风貌有机结合，还能激活乡村旅游资源。”秦海岩建议，要鼓励采用适宜乡村环境的节地型、低噪声、高效率、智能化的风电机组和技术，实现与农村能源协同互补，与乡村产业深度融合。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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