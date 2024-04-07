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共赴“绿色之约” 2024年共和国部长义务植树活动在京举行

2024年04月07日15:42 | 来源：人民网
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人民网北京4月7日电 （欧阳易佳）铲土造坑、培土围堰、提水浇灌……4月7日，2024年共和国部长义务植树活动在京举行，来自中共中央直属机关、中央国家机关各部门和北京市的137名部级领导干部参加。

“参加义务植树活动意义重大，我们人人都应该争当绿色使者，为建设美丽中国增绿添彩。”参加2024年共和国部长义务植树活动的工作人员告诉记者，种树要讲究科学，应坚持“宜林则林、宜草则草、宜封则封、宜荒则荒”的原则，科学实施生态保护修复措施，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

此前，全国绿化委员会关于印发《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的通知。《管理办法》规定，全民义务植树的八种尽责形式分别为：造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、设施修建、捐资捐物、志愿服务和其他形式。市民可根据实际情况，选择合适的尽责形式，履行植树义务。

身体力行，带头履“植”尽责。据悉，共和国部长义务植树活动，由全国绿化委员会、中共中央直属机关绿化委员会、中央国家机关绿化委员会、首都绿化委员会联合举办，自2002年起已连续开展23次，累计有部级干部3700多人次参加，共栽植树木近43000株。

(责编：杨曦、吕骞)
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