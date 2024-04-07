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中泰两国将合作开展月球探测任务

2024年04月07日15:55 | 来源：人民网
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人民网北京4月7日电 （记者赵竹青）记者从中国国家航天局获悉，4月5日，中国国家航天局与泰国高等教育科研与创新部共同签署关于探索与和平利用外层空间合作的谅解备忘录和国际月球科研站合作的谅解备忘录。

根据谅解备忘录约定，中泰双方将成立联合委员会和联合工作组，在空间探索、空间应用、空间能力建设等领域，通过规划实施联合空间项目、科学交流项目和人员培训计划、交换数据信息、联合组织专题讨论会和科学讲习班等形式加强合作。双方将重点围绕国际月球科研站论证、工程实施、运营和应用等，组织专家团队从科学、工程和国际合作3个方面开展研究，形成合作方案，同时欢迎其他国家、国际组织、科研院所、高等院校、工业实体和科学家加入国际月球科研站计划，并在联合自由探索空间活动中受益。

此前，中泰两国曾于2018年签署了关于空间合作的谅解备忘录，共同建设澜沧江-湄公河空间信息交流合作中心项目、澜沧江-湄公河遥感数据中心建设工程等。2023年，泰国研制的空间天气监测仪入选嫦娥七号载荷搭载，未来中泰双方将合作开展月球探测任务。

(责编：赵竹青、吕骞)
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