王绍绍

近期，各地大宗耐用消费品市场迎来以旧换新热潮，巨大的空间推动消费品市场提升供给质量，供需两端实现良性互动。

全国多地开启了家电“焕新季”活动。上海近日启动了为期9个月的新一轮绿色智能家电消费补贴政策；重庆推动绿色智能家电进乡镇、进街道、进社区，通过以旧换新补贴、满减打折等方式，开展形式多样的惠民活动；厦门的“春夏焕新季”推出近百场活动，涵盖传统消费品、汽车、家居等多个领域。

新一轮以旧换新政策近期密集出台。4月3日，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议召开，协调推进近期工作。会议指出，打好政策组合拳，推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升等四大行动取得良好开局。

“要进一步细化实化各领域目标任务，分类施策、有序推进，力争在重点领域和关键环节取得突破。做好回收循环利用，抓好产品设备报废、回收、再制造、资源化利用的全链条，推动大规模设备更新和消费品以旧换新形成闭环。加大中央投资等各类资金的支持力度，完善落实税收优惠，优化金融扶持，保障各项重点任务的落实。”相关部门负责人表示。

数据显示，截至2023年底，我国冰箱、洗衣机、空调等家电保有量已超过30亿台，每年有1亿至1.2亿的废旧家电被淘汰，并以平均每年20%的幅度增长。随着汽车、家电等产品的更新换代，预计将释放万亿元规模的市场空间。

“国内进入新一轮稳增长政策发力期，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是政策组合拳中的一环。”业内专家认为，推动大规模设备更新和消费品以旧换新既有利于推动产业转型升级，提高经济增长潜力，又有利于实现“双碳”目标。

“要充分发挥经营主体作用，更好发挥政府引导作用，打好政策组合拳，强化信息、智能技术等科技支撑，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫‘焕新’，真正把这件实事办好、把好事办实，让企业和老百姓享有更多获得感，扎实推进我国经济高质量发展。”业内专家说。

近段时间，地方政府纷纷行动，出台相关促进政策推进以旧换新。芜湖市商务局发放了共计200万元的汽车消费券，对于购买新车和以旧换新购车金额达到10万元以上的消费者，给予3000至6000元不等的消费补贴；上海市自3月30日起实施新一轮绿色智能家电消费补贴政策，针对16大类一级能效家电产品，消费者按照成交价格的10%可享受一次性立减补贴。

我国二手市场发展近期态势良好。以二手车市场为例，中国汽车流通协会数据显示，今年3月18日—24日，二手车日均交易量6.71万辆，较去年同期增长17%。预计3月交易量在172万辆左右，环比增长43%，较去年同期增长9.7%。

在以旧换新的过程中，平台发挥着连接供需两端的桥梁作用，为消费者提供便捷和一定程度的质量保障。回收平台和二手交易的兴起也成为本轮大规模设备更新和消费品以旧换新的一大亮点。

线上下单、上门回收、邮寄回收、在线估价……电商平台在以旧换新中发挥的作用越来越明显，消费者对电商平台提供的以旧换新服务的要求也进一步提高。山东省聊城市在省内首个使用了家电以旧换新数字化服务平台“惠循环”，用户提交信息之后，平台能够快速响应。此外，用户还可以根据回收产品的品牌型号以及使用年限，在平台上自主估价。上门速度、旧产品价格、新产品质量等问题越来越受消费者重视。

“电商平台最基本的特征之一就是交易透明化，尤其是保证以旧换新的交易透明，才能为消费者和收旧企业提供基本保障。”电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营认为，在这一轮以旧换新中，电商平台如果能够通过物流端的力量，整合生产端的企业资源，进行旧家电拆解和二次利用，将会产生更大的规模效应。

在政策的持续影响下，越来越多的老百姓意识到以旧换新的价值和意义，闲置交易行业的规模、用户体量不断攀升，以闲鱼为例，目前活跃用户数已达5亿，平均每天有400万件闲置物品被挂上交易平台。

业内专家表示，消费品以旧换新不仅能加快消费品和产业链的升级迭代，还能进一步节能降碳，提升企业先进产能，以此撬动高质量、智能化家电等商品的消费空间。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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