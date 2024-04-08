原标题：我国已对百种产品实施强制性产品认证

今后再选购燃气器具、电动车头盔、电子坐便器等产品时，要注意是否有CCC（强制性产品认证）标志了。

市场监管总局在7日举行的新闻发布会上介绍，该局日前发布《市场监管总局关于对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证管理的公告》，对具有较高安全风险的商用燃气燃烧器具、阻燃电线电缆、电子坐便器、电动自行车乘员头盔、可燃气体探测报警产品、水性内墙涂料、防爆灯具及控制装置等7种产品实施CCC认证，将低压元器件由CCC自我声明恢复为第三方评价方式。

“此次实施CCC认证的产品，主要集中在近期安全生产事故暴露出安全质量问题较突出，或是消费者反映安全隐患较多的领域。”市场监管总局认证监管司副司长李春江透露，目前CCC认证目录共覆盖包括家用电器、电子设备、汽车、玩具等在内的16大类100种产品。

CCC认证保安全底线

对于CCC标志，很多人并不陌生。新买的手机、笔记本电脑上，都会有一个CCC标志。

作为国际通行的市场准入制度，强制性产品认证由社会专业化第三方认证机构对与人身健康安全密切相关的高风险产品能否持续符合法律法规和标准要求进行评价，从而将进入市场的产品安全危害降至最低。列入强制性产品认证目录内的产品，没有获得指定认证机构的认证证书，没有按规定加施认证标志，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

我国强制性产品认证标志名称为“中国强制认证”（China Compulsory Certification），英文缩写为“CCC”。通过认证的产品，会在本体或外包装等显著位置上加施CCC标志。

据介绍，CCC认证具有保安全底线的本质属性。CCC认证通过对生产企业管理制度、生产设施、出厂检验设备、关键材料和元器件控制等各核心环节全面考核评价，客观上抬升了这些产品的生产制造门槛，进一步淘汰了落后产能，行业整体技术工艺和质量管理水平得到了明显提高。

从已经开展的CCC认证情况来看，确实如此。李春江举例说，自CCC认证实施以来，儿童玩具的合格率由不足40%上升到96%，家电产品由76.7%上升到90.7%，质量安全水平整体上不断提升。

对商用燃气燃烧器具等产品实施CCC认证

广泛应用于餐饮场所的商用燃气燃烧器具，如果未按照国家标准设计自动熄火装置，极易引发公共安全事件；水性内墙涂料作为家装基本材料，一旦有机溶剂和重金属超标，对人身健康危害较大；电子坐便器产品质量参差不齐，起火、泡水等事故时有发生。因此，需要通过事前准入的方式确保安全合格产品进入市场。

中国家用电器协会专职副理事长朱军指出，将电子坐便器列入CCC认证目录，意味着每一款电子坐便器都必须经过严格的产品测试和生产条件审核，确保符合国家相关安全标准和要求才能上市，这有助于进一步提升电子坐便器的整体质量水平。此前，已有家用电冰箱、电热毯等19种常用家电产品实施CCC认证，产品质量较为稳定。

“目前，水性内墙涂料相关国家标准较为全面，实施CCC认证有利于进一步加强对该产品的监管，确保其符合标准所规定的限值要求。”中国涂料工业协会秘书长刘杰说，水性内墙涂料广泛用于室内装饰装修，须严格控制其中有害物质的含量。产品通过CCC认证后，可在包装上使用CCC标志，方便消费者快速简便选购符合标准要求的合格产品。

此外，低压元器件在2019年CCC制度改革时调整为自我声明实施方式。但从这两年的监督检查结果来看，出现了企业承诺不实、产品合格率不高等问题。为加强全社会用电供电安全，低压元器件此次也恢复为原有的第三方评价方式，不再实施企业自我声明。

严厉打击伪造、冒用、买卖认证标志等违法行为

此次纳入CCC认证的8种产品，将分为两批于今年5月1日和7月1日开始实施。考虑到企业为适应CCC认证各项管理和技术要求，对生产工艺、管理流程可能需要进一步调整完善，对已经出厂进入销售领域的产品库存也需要一定的消化周期，因此在新产品CCC认证强制实施前，给企业留有1年的过渡期。

目前，市场监管总局已经研究制定相关产品的CCC认证实施规则，针对不同产品特点合理设置认证实施程序，优化整合认证单元，在充分征求行业内有关生产企业和技术机构意见的基础上，将于近期对外发布。

此外，市场监管部门将督促认证检测机构积极履行主体责任，对于工厂检查、媒体曝光等渠道发现的不符合认证要求的产品，立即暂停或撤销CCC证书。同时，加大认证监管执法力度，严厉打击未经认证擅自出厂、销售或者在其他经营活动中使用，以及伪造、冒用、买卖认证标志或者认证证书等违法行为。

（本报北京4月7日电 本报记者 陈海波）

(责编：杨曦、陈键)

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