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两部门发文推动民用运输机场绿色发展

高敬
2024年04月08日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：两部门发文推动民用运输机场绿色发展

新华社北京4月5日电（记者高敬）生态环境部与中国民用航空局近日联合印发《关于加强环境影响评价管理推动民用运输机场绿色发展的通知》，加强和规范民用运输机场环境影响评价管理，助力行业实现绿色低碳发展。

通知要求依法做好规划和选址阶段环境影响评价工作，提出依法开展布局规划环境影响评价、深化选址阶段环境比选和影响分析论证、加强机场总体规划环境影响研究和分析等。

根据这份通知，新建、迁建机场选址过程中，应统筹好民航安全高效运行与生态环境保护的关系，充分运用生态环境分区管控成果，深入开展多场址环境比选和影响分析论证工作，相关内容应纳入选址报告。在满足民航安全高效运行基础上，所选场址尽量避免削山、填海、填湖（湿地）、改造河流等，避让生态保护红线等生态环境敏感区中依法应当避让的区域，降低对鸟类等野生动物的影响。场址选择和跑道平面布置应充分考虑噪声影响，尽量减少受噪声影响的声环境保护目标数量和人口规模。

在深化和规范机场建设项目环评管理方面，为提升环评审批效能，通知提出项目环评实施联动简化、加强项目环评审批保障、强化项目环评动态管理等要求。

在严格生态环境保护措施方面，通知提出噪声污染防治、生态保护修复和生物多样性保护、水环境保护、大气污染物和温室气体排放管控、其他环境保护措施，以及加强施工期环境管理、鼓励开展绿色低碳机场相关科学研究等。

通知要求加强生态环境保护事中事后监管，进一步强化建设单位落实主体责任的方式，细化生态环境部门监管职责，提出依法公开信息等要求，切实保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。

(责编：杨曦、陈键)
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