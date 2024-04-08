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“雪龙2”号极地考察船和中国第40次南极考察队在香港举办开放日

2024年04月08日13:58 | 来源：人民网
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人民网北京4月8日电 （王绍绍）4月8日上午，应香港绿色未来基金会和香港极地研究中心邀请，“雪龙2”号极地考察船和中国第40次南极考察队抵达香港，开启为期5天的开放日交流等活动。

4月8日上午，“雪龙2”号极地考察船和中国第40次南极考察队抵达香港。自然资源部供图

4月8日上午，“雪龙2”号极地考察船和中国第40次南极考察队抵达香港。自然资源部供图

“雪龙2”号船访港筹备委员会联合香港特区政府多个部门，在尖沙咀海运码头举行了欢迎仪式。香港特区行政长官李家超、中央人民政府驻香港特别行政区联络办主任郑雁雄、自然资源部副部长、国家海洋局局长孙书贤等出席欢迎仪式并致辞。

李家超在致辞中指出，“雪龙2”号访港活动，将提升香港市民对国家科研成就的自豪感，鼓励香港青年勇于投身科研行列。他表示，香港定当发挥“一国两制”下背靠祖国、联通世界的独特优势，在国际舞台上弘扬国家极地事业成就，推动世界更关注气候变化和环境保护议题。

孙书贤鼓励香港科研人员、市民和企业以本次活动为契机，继续支持和参与极地考察工作，并与内地加强交流，携手合作，为促进祖国极地事业高质量发展、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

4月8日上午，“雪龙2”号极地考察船和中国第40次南极考察队抵达香港。自然资源部供图

4月8日上午，“雪龙2”号极地考察船和中国第40次南极考察队抵达香港。自然资源部供图

2004年10月，中国第21次南极考察出发之际，“雪龙”号极地考察船在香港举办了开放日等活动，受到香港市民的热烈欢迎。时隔20年，中国第40次南极考察队乘坐“雪龙2”号考察船再次停靠香港，并举办一系列活动，将促进内地和香港科研机构在极地研究领域的广泛交流与合作，增进香港市民对国家极地考察工作的了解，激发青年人探索极地的兴趣和热情。

据了解，在接下来的几天里，“雪龙2”号极地考察船还将举行面向香港市民的开放日、极地科考展、与南极考察站队员视频连线、极地科普讲座、国际学术研讨会、欢迎晚会等活动。

(责编：王仁宏、高雷)
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