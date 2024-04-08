人民网北京4月8日电 （记者栗翘楚）近年来，随着移动互联网的发展，大数据、云计算融合正加速深入。从文物保护层面来看，实施可移动文物的数字化和不可移动文物的数字化正成为新的方向。

业内分析认为，文物“数字化”通过以信息技术手段获取文物形体、制作工艺特征、成分等数据信息，将其存入到计算机当中，可以作为相应专业人员的研究资料。

据了解，目前很多文博单位文物藏品多来源于发掘、采集、收购、拨交、交换、捐赠、旧藏等渠道，以上来源方式除发掘以外，其他渠道来源的文物都亟需通过大数据技术进行科技认证。

壹据技术总经理陈俊华认为，对于文博单位来说，文物数字化首要工作就是检测鉴定文物，在无损前提下，利用现代科技手段与大数据、算法结合，安全、准确地检测、认证文物的“验明正身”这才是第一关。如果不加科技检测，整个文物数字化建设就可能进入误区，对一些文物赝品采集的大数据不会产生有效的社会与经济价值。

4月6日，北京大学考古文博学院科技考古实验室携手北京壹据技术有限公司合作开发的一套古陶瓷溯源在线分析系统通过评审专家结项论证。据介绍，由北京大学考古文博学院科技考古实验室承担的古陶瓷便携式XRF釉层元素大数据库建设项目正探索用科技方法解决文物考古研究，目前数据库已初具规模，形成包括100多处从唐代到明清的知名窑址，采集了近百万条陶瓷主微量元素数据的古陶瓷釉面成份大数据库。

行业认为，当前我国古陶瓷文物流失的原因之一在于出境海关、码头、车站以及快递物流等领域缺乏专职在岗人员，并缺少科技检测设备。

会议期间，壹据技术自主研发的古陶瓷智能检测程序结合手持式XRF迭代亮相，并已与国内多家文物保护机构展开全方位合作。据介绍，X射线荧光是用高能量X射线或伽玛射线撞击材料时激发出的次级X射线。这种现象被广泛用于元素分析和化学分析，特别是在古陶瓷，金属，文物和艺术品的调查和研究。

陈俊华表示，由北京大学考古文博学院为壹据技术检测与数字软件开发提供指导，并实现文物数据共享、权威智能检测，从而实现从文物的数据化分析到智能检测的飞跃。下一步将继续加大研发投入与力量，致力建立古陶瓷科技鉴定国家和行业标准，为文物数字化建设提供科技赋能，助推文博事业发展，让真正的文物“活起来”。

(责编：王仁宏、高雷)

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