新华社北京4月8日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委等六部门8日对外发布修订后的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，自2024年5月1日起施行。办法旨在鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营者合法权益，激发民间投资活力。

国家发展改革委法规司负责人说，办法明确特许经营应当聚焦使用者付费项目；将特许经营最长期限延长到40年，鼓励民营企业通过直接投资、独资、控股、参与联合体等多种方式参与特许经营项目；改进特许经营项目管理程序；明确特许经营模式管理责任分工。

这位负责人介绍，办法着力解决特许经营领域民营企业入场难、项目实施不规范、政府履约诚信低等问题。此外，办法进一步规范特许经营项目管理，强化特许经营项目前期研究论证，加强事中事后监管，强调投资者权益保护。

(责编：卫嘉、白宇)

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