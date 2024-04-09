本报记者 李亚楠 郑洋洋 王伟健

零工市场是向灵活就业人员与用工主体提供就业服务的重要载体，主要提供临时性、短期性等非全日制工作的求职招聘服务。当前我国灵活就业人员已达2亿人。

为支持多渠道灵活就业，人力资源社会保障部近期印发《关于加强零工市场规范化建设的通知》，明确将从服务功能、建设布局、运行模式、服务能力等方面重点发力，全方位加强零工市场规范化建设。

怎样强化零工人员就业服务？如何保障劳动者合法权益？本栏目推出系列报道，关注各地的探索实践。

——编 者

近年来，零工经济迅速发展，成为吸纳就业的重要“蓄水池”，据统计，当前我国灵活就业人员已达2亿人。党的二十大报告提出，“健全就业公共服务体系，完善重点群体就业支持体系”“加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障”。

零工市场既是各行各业灵活就业人员聚集地，又是临时劳务和短期用工需求集散地，可以实现供需双方快速匹配。因地制宜加强零工市场建设，对健全就业服务体系、优化人力资源配置、拓宽就业渠道具有重要作用。目前，各地不断探索，在企业用工和劳动者就业间搭建桥梁，有力保障务工人员权益，促进规范有序招聘用工。

零工驿站进社区，站内就能等活接活

“我家有小孩需要照顾，想找个离家近的工作。”一大早，家住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区延安东路社区的居民洁米丽古丽·马拉木把孩子送到学校后，来到社区的零工驿站。

社区党总支书记魏宇辰一边准备接下来的直播，一边为她介绍，“所有的招工信息都在大屏幕上，你可以先看看。要是忙的话也可以在家用手机看我直播带‘岗’，有适合在家做的手工活直接联系。”洁米丽古丽把感兴趣的岗位信息拍照记录了下来，准备一一联系。

“我们在社区打造零工驿站，务工人员从之前风吹日晒在路边揽活、靠运气找活的模式，转变为在零工驿站内等活接活模式。”天山区人力资源和社会保障局就业服务管理中心副主任秦雅静说。

在二道桥街道二道桥社区零工驿站，记者看到为求职者配备的饮水机、急救药箱、充电线等便民设备。

不具备岗位需要的技能怎么办？“我们有专门的技能培训。目前天山区建有1个零工市场大平台、5个分中心、5个零工驿站，其中职业技能培训分中心会根据求职者的需求开办培训班，现在已经办过美容美发、烹调、烘焙等各类培训班。”秦雅静介绍。

当天正在进行的是一场为期两天半的网络营销课程，富康街社区的努日斯曼·卡斯木早就报了名：“我们附近有几个大的批发市场，里面很多商户都有直播带货的需求。学会了找工作方便，也可以自己干！”

说起零工市场，延安东路社区居民张智荣很有感触：“以前我自己在网上找信息，合适的岗位少，有些还不签合同，我怕被骗也不敢干。现在有了零工驿站，找工作方便，维权也方便，啥事儿都有人管。工作收入不错，还能照顾家里，我很满意。”

受益的不光求职者，还有用人单位。刚开了一家洗车店的阿布都热西提·卡地尔原本还发愁招不到人，跟上门走访的社区工作人员说了相关要求之后，立即来了几个应聘者，“现在已经上岗了，干活认真着呢！零工市场推荐的人，我们用着也放心。”

零工聚集在哪里，市场就建在哪里

“姑娘，我想找个活儿干。”早上8点多，50多岁的山西省古交市市民张桂莲一走进古交市零工市场，就直奔咨询服务台。

问清个人基本信息和基本需求后，工作人员王钰打开信息系统，一边查询一边说：“阿姨，太原市区有家政公司需要几个擦玻璃工，工资按次结，您愿意吗？”张桂莲爽快答应。

“目前，山西省灵活就业人员已经超过300万人，建设完善的公益性零工市场是必然选择。”山西省就业服务局职业介绍处处长胡会强说。

“公益性零工市场县县全覆盖”是2023年山西省12件民生实事之一。去年山西省人社厅和财政厅联合印发方案，要求结合全省各县公共就业服务机构建设实际，每县至少建成一家“政府所有、公益服务”的零工市场，为当地零工人员提供公益化、常态化的对接服务。同时，根据各县具体情况拨付专项资金。

胡会强介绍，山西按照零工聚集在哪里，市场就建设在哪里，服务就保障到哪里的工作思路，立足各地实际，充分考虑劳动力数量、零工分布和交通便利度等因素规划选址，确保零工市场建设选址贴近群众需求。

“去往太原市区的车次频繁、人流量大。经过调研，我们就把老车站改造成了零工市场。”古交市公共就业服务中心主任武志刚介绍。

记者在古交市零工市场看到，大厅内有供求职者休息的桌椅和工具租赁室，还设置了智慧就业自助服务机、服务流程展板。“山西推动全省公益性零工市场实现名称标识、服务内容、求职流程等统一，促进零工市场规范管理。同时，根据群众需要，不少零工市场还拓展了就餐、住宿等多元化服务。”胡会强说。

直播间内，有工作人员在介绍零工岗位：“欢迎大家扫码入群，会第一时间发布有关工作信息。”据介绍，山西推动就业信息渠道网络化，建设了统一的信息平台，求职者在微信小程序或者微信群里都能看到招工消息。

“我们的工作就是让求职者无需走上街头、无需在烈日寒风中等待，就能找到合适的工作。”胡会强介绍，山西在乡镇（街道）等零工聚集区域布局建设了零工驿站。截至2023年底，山西实现公益性零工市场县县全覆盖，累计提供零工岗位25.3万个、服务零工13.7万人次。

既提供权益保障，又创造发展机会

去年初，务工人员范金兵参加了江苏省苏州市建筑业零工市场组织的建筑机器人操作培训，学习3个月后取得技能证书，从零工转型成技术工人，收入也翻了倍。“零工市场不仅给我们提供了全方位的服务，也搭建了广阔的成长舞台。”范金兵说。

苏州市劳动就业管理服务中心主任俞晓峰介绍，近年来，苏州因地制宜推进零工市场建设，为灵活就业人员提供多样化就业服务，涵盖职业介绍、就业指导、政策咨询、技能培训、权益维护等方方面面。“既保障权益，也通过培训创造更多发展机会。”俞晓峰说。

小零工关系着大民生。去年5月，苏州出台《零工市场评价指引（试行）》，推动各板块零工市场规范化建设。如今，在苏州各地，一个个“小而精”的零工市场纷纷涌现。相城区打造拥有400间宿舍的“亿匠园”，为求职者免费提供五天住宿和一顿用餐；常熟推出“尚才零工”线上服务平台，实现附近零工用工需求一键查询，实时匹配……目前，苏州市已建成各类零工市场、零工驿站28个，为稳定就业形势、促进高质量充分就业提供了有效支撑。

“陈述意见要心平气和，实事求是，有凭有据……”最近，苏州市建筑业零工市场四楼的调解室内，一场工伤纠纷调解正在进行。不久前，在工地上打零工的建筑工人任某脚部受伤，听说零工市场可以调解劳动争议，便抱着试一试的心态找上门来。来自苏州市建筑行业协会的调解员袁爱华调查取证后，马上组织协商，双方很快达成调解协议，任某获得了相关赔偿资金。“太顺利了，零工市场提供的权益保障，让我们感到很踏实。”任某说。

在苏州各地的零工市场，通过数字化赋能，畅通维权通道，维权变得越来越便利。苏州市建筑业零工市场负责人谢寒表示，零工市场通过微信小程序推出“欠薪线索反映”“工资支付实时预警”等功能，对工资发放、工资保证金缴存等进行动态监管。

苏州火车站旁，在苏州姑苏人力资源服务产业园内的零工市场，22岁的江苏盐城小伙子计政杰想找份临时工干。系统推荐了数百个岗位，计政杰相中了一个操作工岗位，工作人员当即与企业对接，约好了面试时间。“这里真正实现了‘出了火车站，就业第一站’。”计政杰打算打几个月的零工后，再通过培训学一门感兴趣的技能。对未来，他充满期待。

留言板

完善信息披露机制，规定劳务中介须向用工单位和求职者完整公示岗位信息、薪酬待遇等相关信息，保障信息透明度；加强诚信建设，建立劳务中介诚信档案，记录违规行为，并建立黑名单制度，处罚失信机构。

——山东省济南市网友

建议对用工价格采取市场主导，政府制定最低价进行保护；引入保险措施，保障劳动者上岗途中及在岗安全。

——福建省泉州市网友

一方面，需要不断完善平台渠道、审核机制、签约流程、职业培训等公益服务。另一方面，需健全灵活就业人员公共服务体系，压紧压实监管责任，畅通权益维护渠道。

——广东省深圳市网友

政府可以与企业、高校、职业培训机构等合作，提供免费职业技能培训项目，帮助大龄人员提升技能，更好地适应零工市场的需求。对培训合格、成绩优秀的人员，可以推荐合适的工作。

——辽宁省大连市网友

（网友留言摘编自人民网《人民建议》，相关新媒体内容请访问该栏目观看）

《 人民日报 》（ 2024年04月09日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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