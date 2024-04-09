4月8日，中国财政部副部长廖岷就美国财政部部长耶伦访华情况向媒体吹风，并回答记者提问。

廖岷表示，经中美双方商定，美国财政部部长耶伦于4月4日至4月9日访华。其间，中方与耶伦财长举行了多层级、多领域的会谈交流。廖岷重点介绍了中美经贸双方牵头人、国务院副总理何立峰和耶伦财长的会谈情况。

4月8日，中国财政部副部长廖岷就美国财政部部长耶伦访华情况向媒体吹风，并回答记者提问。（照片来源：财政部）

据廖岷介绍，双方一致同意，共同落实好两国元首重要共识，持续加强经济、金融领域沟通合作，努力为两国企业双向贸易、投资活动创造良好环境，促进中美经济关系健康稳定发展。

关于共识成果，双方重申了去年11月旧金山会谈达成的“加强沟通”“防范脱钩”“应对共同挑战”三点共识，并达成以下新的共识成果：一是由两国财政部牵头，在中美经济工作组框架下就两国及全球经济平衡增长议题进行交流；二是由中国人民银行和美国财政部牵头，在金融工作组框架下就金融稳定、可持续金融、反洗钱等议题持续开展交流。

关于宏观经济形势，中方重点向美方介绍了中国经济形势与政策。中方指出，中国经济保持健康、可持续增长。去年中国经济总体继续保持了回升向好的势头，依然是全球经济增长的最大引擎。今年中国经济继续保持回升向好势头，有信心实现全年增长目标。

关于应对全球性挑战，双方就发展中国家债务处理、世界银行改革、国际货币基金组织治理改革、反洗钱和反恐怖融资等全球性挑战议题深入交换意见，同意在多边渠道下就相关问题继续保持沟通与合作。

关于双方关切，中方明确表达了对美方制裁限制中国企业、对华加征关税、对华投资限制等措施的严重关切，指出这些措施损害中国企业和民众的正当权益，也不利于美国企业和民众的福祉。中方欢迎美方关于无意寻求对华脱钩的表态，希望美方采取切实行动，停止制裁限制中国企业。针对美方提出的产能过剩等问题，中方进行了充分回应。

关于下一步安排，遵照双方牵头人指示，双方工作层将在经济、金融工作组项下持续推进落实共识。两个工作组的第四次会议拟于4月中旬在美国分别举行。（记者申铖）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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