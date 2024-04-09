据光大银行消息，自2024年初城市房地产融资协调机制建立以来，该行组建由一把手挂帅的工作专班，多次召开专题会议传导工作要求、部署工作举措，印发协调机制工作方案，制定尽职免责实施细则，建立审查审批绿色通道。对于符合条件的项目，按照一视同仁的原则，做到快审、快批、快贷，推动项目正常交付，促进金融与房地产良性循环。截至目前，光大银行对作为主办行的首批“白名单”项目全部完成审批，共审批通过53个项目，在全国37个城市实现贷款投放，合计授信超234亿元。

光大银行相关负责人介绍，在济南，光大银行参加山东省房地产融资协调机制政银企对接活动，与省内第一批“白名单”企业现场签约。在石家庄，光大银行被河北省房地产融资协调机制推选为股份制银行开展协调机制工作标杆，并分享解决融资障碍的先进经验和案例。在乌鲁木齐，光大银行投放自治区建立房地产融资协调机制以来的首笔贷款3亿元，从项目申报到审批仅用时5天。该项目是目前在当地银行同业中审批效率最高、新增审批和放款金额最大的融资协调机制项目贷款。在杭州，光大银行向某房地产企业发放临安区首批首笔融资协调机制项目住房开发贷款3000万元。

同时，光大银行充分发挥工作专班的统筹协调作用，强化公私联动，积极为协调机制“白名单”项目提供个人住房按揭贷款服务。截至目前，光大银行个人住房按揭贷款服务已在37个项目中获得准入资格，在25个项目中实现落地投放，在需求侧有效助力房地产市场企稳向好。

“下一步，光大银行将总结首批‘白名单’项目审批工作经验，紧跟监管部门最新工作要求，不断优化工作机制、完善保障措施，做好后续批次‘白名单’项目审批工作，努力用金融活水为房地产市场注入生机与活力，促进房地产市场平稳健康发展。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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