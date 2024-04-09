数字化让草莓“颗颗甜”
长丰草莓，我太爱了！无论是王牌品种“红颜”，还是“新贵”品种“长丰红玉”，都是我的心头好。
作为全国设施草莓第一县，如今，长丰草莓已形成36万吨年产量，产业效益和品牌价值双双突破“百亿级”。长丰草莓够好，但还可以更好；长丰草莓带动了一批长丰人先富，但如何促进共富更为重要。
大量走访调研中，我们发现了一些问题，比如全县草莓产业缺少一个统一的“智慧大脑”、土壤检测手段依旧传统烦琐、草莓不耐运输问题依然显著……
落户长丰后，长丰对我们“有求必应”，最好的一块地给了科创，最大力度的政策支持给了科创。先进成果让长丰先用起来，形成示范效应，我们责无旁贷。
针对土壤检测问题，我们研发了便携快检装备，20分钟内即可完成对土壤主要指标的检测，且重复性误差可以控制在5%以内。由我们研发的全国首台高通量土壤成分智能检测机器人就更“牛”了，你只需将待检测样品摆放整齐，其余工作就放心交给它。这“家伙”每天能够完成1500个指标检测通量，相当于12个实验员的工作量，真正实现“一个顶十个”！
针对草莓不耐运输问题，我们研发了等离子体草莓保鲜装置，目前已从原理样机走向产品样机，即将来到万千莓农身边，助力长丰草莓远行。当前，长丰草莓产业还装上了“智慧大脑”。打开“长丰草莓产业互联网平台”，全县草莓产业相关情况一目了然。
数字草莓标准化生产影响因子联合实验也正在如火如荼开展中，数字草莓实验大棚围绕长丰县4个草莓主要栽培品种，采用高架栽培模式，综合利用传感器、大数据、人工智能手段，将构建涵盖草莓数字化模型、草莓生产智能管理、草莓农残及污染物快检、等离子体保鲜封装等的数字草莓操作系统。
从零星种植到成为全国设施草莓第一县，再到如今走上“数字草莓”之路，长丰草莓已走过50余载。未来，我们将继续打开广阔想象空间，以实干推动长丰草莓从“颗颗甜”走向“科科甜”，探索并建立可复制、可推广的数字农业新路径。
（本报记者丁一鸣、常河采访整理）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局鼓励食品企业优化包装标签
- 人民网北京4月8日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，日前，市场监管总局印发《关于鼓励食品企业优化预包装食品生产日期和保质期标签标识的公告》（以下简称《公告》），鼓励食品企业进一步清晰显著标注预包装食品生产日期和保质期。 特殊食品是预包装食品的重点品类，应按照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规标准规定，在与特殊食品注册或者备案标签说明书一致的前提下，鼓励特殊食品企业执行《公告》要求，尽可能优化标注特殊食品生产日期和保质期。…
- 评论
- 关注