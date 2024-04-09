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数字化让草莓“颗颗甜”

2024年04月09日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：数字化让草莓“颗颗甜”

长丰草莓，我太爱了！无论是王牌品种“红颜”，还是“新贵”品种“长丰红玉”，都是我的心头好。

作为全国设施草莓第一县，如今，长丰草莓已形成36万吨年产量，产业效益和品牌价值双双突破“百亿级”。长丰草莓够好，但还可以更好；长丰草莓带动了一批长丰人先富，但如何促进共富更为重要。

大量走访调研中，我们发现了一些问题，比如全县草莓产业缺少一个统一的“智慧大脑”、土壤检测手段依旧传统烦琐、草莓不耐运输问题依然显著……

落户长丰后，长丰对我们“有求必应”，最好的一块地给了科创，最大力度的政策支持给了科创。先进成果让长丰先用起来，形成示范效应，我们责无旁贷。

针对土壤检测问题，我们研发了便携快检装备，20分钟内即可完成对土壤主要指标的检测，且重复性误差可以控制在5%以内。由我们研发的全国首台高通量土壤成分智能检测机器人就更“牛”了，你只需将待检测样品摆放整齐，其余工作就放心交给它。这“家伙”每天能够完成1500个指标检测通量，相当于12个实验员的工作量，真正实现“一个顶十个”！

针对草莓不耐运输问题，我们研发了等离子体草莓保鲜装置，目前已从原理样机走向产品样机，即将来到万千莓农身边，助力长丰草莓远行。当前，长丰草莓产业还装上了“智慧大脑”。打开“长丰草莓产业互联网平台”，全县草莓产业相关情况一目了然。

数字草莓标准化生产影响因子联合实验也正在如火如荼开展中，数字草莓实验大棚围绕长丰县4个草莓主要栽培品种，采用高架栽培模式，综合利用传感器、大数据、人工智能手段，将构建涵盖草莓数字化模型、草莓生产智能管理、草莓农残及污染物快检、等离子体保鲜封装等的数字草莓操作系统。

从零星种植到成为全国设施草莓第一县，再到如今走上“数字草莓”之路，长丰草莓已走过50余载。未来，我们将继续打开广阔想象空间，以实干推动长丰草莓从“颗颗甜”走向“科科甜”，探索并建立可复制、可推广的数字农业新路径。

（本报记者丁一鸣、常河采访整理）

(责编：杨曦、陈键)
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