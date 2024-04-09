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住建部：推进建筑和市政基础设施设备更新

2024年04月09日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：住建部：推进建筑和市政基础设施设备更新

本报北京4月8日电（记者邱玥）住房城乡建设部近日发布《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，部署各地以大规模设备更新为契机，加快行业领域设施设备补齐短板、升级换代、提质增效，提升设施设备整体水平，满足人民群众高品质生活需要，推动城市高质量发展。

实施方案坚持市场为主、政府引导，鼓励先进、淘汰落后，标准引领、有序提升原则，确定建筑和市政基础设施领域设备更新10项重点任务，包括住宅电梯更新和加装，供水、供热、污水处理、环卫和建筑施工设备更新，建筑节能改造、液化石油气充装站和城市生命线工程建设等，分类明确了更新的标准、范围条件、设备种类和工作要求等。总的目标是，到2027年对技术落后、不满足相关规范标准、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。

实施方案明确了中央预算内投资、中央财政补助、税收优惠、再贷款贴息等配套支持政策，强调实施标准提升行动，加快更新淘汰建筑和市政基础设施领域老旧高耗能等不达标设备，并加强相关企业技术改造项目用地、用能等要素保障。实施方案要求加强组织领导、做好项目实施、完善资金机制、持续跟踪问效等保障措施，指导结合本地实际进一步明确任务目标，出台配套支持政策举措，将各项任务落实落地，见到实效。

(责编：杨曦、陈键)
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