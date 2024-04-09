叶青

原标题：全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证颁发

科技日报讯 （记者叶青 通讯员孙旭东）4月7日，中国民航局正式向亿航智能设备（广州）有限公司（以下简称“亿航智能”）颁发全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证。这标志着亿航智能EH216-S成为全球首个获得适航“三大通行证”的载人无人驾驶eVTOL机型，将进入更大规模量产阶段。

生产许可证是中国民航局颁发给航空器制造商的关键证书。据了解，亿航智能已经建立了满足中国民航适航规章要求的批量生产质量管理体系，并获准进行持续生产、批量生产。

2023年10月，中国民航局向亿航智能颁发了全球首张载人无人驾驶航空器型号合格证；同年12月，亿航智能再次获颁全球首张载人无人驾驶航空器标准适航证；仅隔3个多月，亿航智能取得全球首张载人无人驾驶航空器生产许可证。短短半年时间内，亿航EH216-S在适航审定方面便取得了三个“全球首张”。

首张载人无人驾驶航空器生产许可证的取得，也为下一步的商业化运营提供重要保障。“亿航智能的愿景是将载人无人驾驶航空器的应用场景带进普通人的生活中。”亿航智能创始人、董事长兼首席执行官胡华智说，公司将逐步扩大生产交付，满足不断增长的市场需求，将安全、可靠的无人驾驶载人航空器推向全球市场，为更多人提供安全、自动、环保的空中交通服务。

低空经济是亿航智能所在的广州高新区着力打造的战略性新兴产业集群之一。当前，该区加快培育发展新质生产力，以亿航智能为代表的一批优秀低空企业持续涌现。今年，该区推出首批10条高效物流低空航线和全市首条城市医疗集团低空配送快线。该区现共有低空产业链企业50家，覆盖研发设计与原材料、制造与集成、应用与服务等环节，年产值/营收规模约130亿元。

(责编：杨曦、陈键)

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