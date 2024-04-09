原标题：液氨冷气微推进系统首次成功用于深空探测

科技日报北京4月8日电 （记者付毅飞）记者8日从中国航天科技集团获悉，天都二号通导技术试验星冷推系统近日顺利完成卫星动量轮卸载，助推卫星完成高精度轨道姿态控制。这是液氨冷气微推进系统在深空探测领域的首次成功应用。

天都二号推进分系统由航天科技集团六院801所研制。该系统创新采用一体化模块设计的液化气恒压冷气推进方案，干重1公斤，推力10毫牛，具有推力精度高、质量轻、成本低的特点。据悉，这种高度集成化的推进系统设计方案在商业航天领域具有巨大市场前景，可为后续微小卫星批量生产和组网发射任务奠定坚实基础。

此外，该推进系统采用的一体化成型3D打印铝合金贮箱，实现了国内首次在轨应用。该贮箱由航天科技集团六院801所和八院800所共同研制。研制团队以颠覆式创新方案实现贮箱一体化和轻量化设计，先后攻克了多项关键核心技术，不仅所有组件均在贮箱上实现高度集成一体化安装，贮箱内部也通过3D打印流道实现了各组件之间的联通，无需导管连接，使得研制周期大幅缩短，有效降低成本。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经