刘 琪

原标题：人民币汇率短期波动后企稳 经济持续向好提供强支撑

近期，人民币对美元汇率在经历意外波动后逐步企稳回升。

以离岸人民币对美元汇率为例，Wind数据显示，3月中旬开始，离岸人民币对美元汇率出现下跌。3月11日至3月22日期间，离岸人民币对美元汇率跌幅达1.05%。其中，3月22日，离岸人民币对美元汇率当日跌幅就达到0.75%。

3月25日，尽管离岸人民币对美元汇率盘中一度突破7.28关口，但随后开始震荡回升。3月25日至4月5日期间，离岸人民币对美元汇率涨幅为0.4%。4月8日，离岸人民币对美元汇率围绕7.25窄幅波动。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，3月22日离岸、在岸美元对人民币汇率均出现明显波动，但整体来看当日大部分非美货币表现均较弱。3月18日至3月22日，全球大部分主要发达经济体央行陆续召开货币政策会议，日本央行、瑞士央行和英国央行的货币政策操作使得市场对于其央行货币政策预期松动，或是近期美元反弹的主要原因之一。

中国银行研究院高级研究员王有鑫对《证券日报》记者表示，近期汇率波动主要受外部因素影响。美国3月份非农就业数据表现强劲，非农新增就业人数大幅超出市场预期，叠加再通胀预期升温，暗示美国经济表现依然稳健，市场逐渐下修对于美联储在6月份降息的预期，推动美元指数在3月下旬再度升至104上方，进而对人民币汇率产生了一定压力。

“国内经济基本面的持续向好和经济数据的超预期表现，则为人民币汇率提供了稳定支撑，一定程度上缓解了汇率调整压力。”王有鑫表示，1月份至2月份，中国规模以上工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额同比增速均超出市场预期，3月份中国制造业PMI指数6个月来首次重返扩张区间，工业、投资、消费、出口等数据的好转表明中国经济形势持续企稳，内生经济增长动力持续恢复，为市场提供了更多信心，支撑汇率在短期波动后企稳。

展望二季度人民币汇率走势，明明认为，美元指数高位运行，人民币汇率或仍有所承压。但内部因素仍能支撑人民币汇率，考虑到股票和债券市场代表的金融账户维持净流入、央行稳汇率政策保持强度等，汇率突破前高的概率不大。二季度美国经济数据的边际变化，以及海外主要央行货币政策取向变动将是汇率的关注重点。

王有鑫预计，二季度，人民币汇率将持续受到内外部因素影响，现阶段受外部波动因素和美联储货币政策调整预期影响较大。不过，随着国内经济复苏动力进一步增强，延续回升向好态势，国内稳定因素将逐渐占据支配地位，对人民币汇率的支撑作用将增强。

值得一提的是，中国人民银行货币政策委员会日前召开的2024年第一季度例会提到，“综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

明明认为，这些表述显示出央行稳汇率目标依然明确。从央行的外汇政策来看，其仍有充足的工具储备以应对人民币汇率异常波动，包括稳定中间价报价、增发离岸央行票据等。

“这释放出了央行维护汇率稳定的决心和信心，在必要的时候将采取各类逆周期调控和跨境资本流动管理措施，稳定汇率走势和市场预期，避免出现超调现象和单边走势。”王有鑫说。

(责编：杨曦、陈键)

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