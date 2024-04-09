超千家上市公司推出2023年度分红预案
Wind数据显示，截至4月8日，沪深两市共有1003家上市公司披露2023年度现金分红预案，拟现金分红金额合计约14762.04亿元。其中，贵州茅台、美的集团、中远海控等24家公司分红金额均超百亿元，551家上市公司分红金额均超亿元。
“上市公司分红金额创出新高，表明前期政策引导正逐渐落地生效，连续稳定的分红是上市公司回报股东能力的良好体现，反映出我国资本市场生态持续改善。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。
整体来看，银行、石油石化、保险等领域的央国企、大市值龙头公司分红意愿较高。银河证券研报显示，央企国企仍是A股市场现金分红的主要力量，股息率高于全A指数与民企。
以分红金额来看，工商银行拟每10股派发3.064元（含税），分红总额1092.03亿元，暂居两市第一。此外，建设银行、农业银行与中国银行分红金额分别为1000.04亿元、808.11亿元、695.93亿元。“中农工建”四大行拟现金分红金额合计达3596.11亿元。
从分红比例来看，广西能源、金隅集团、茶花股份等50家上市公司现金分红比例均超100%，即拟现金分红总额超过2023年的净利润。另有322家上市公司的现金分红总额占2023年净利润的比例超50%。
其中，广西能源现金分红比例为2655.57%，暂居两市第一。广西能源2023年实现归属于上市公司股东的净利润165.58万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元，分红金额合计4397.13万元。这意味着，广西能源2023年现金分红额度是当年净利润的26.56倍。
从每股股利来看，有26家上市公司拟派发现金股利每股超2元。其中，贵州茅台分红“最为慷慨”，拟每10股派308.76元，即每股分红30.88元。石英股份、石头科技、长春高新、比亚迪等公司紧随其后，每股现金股利分别为5.70元、4.68元、4.50元、3.09元。
从申万一级行业来看，上述1003家上市公司涉及多个行业。其中，医药生物96家、机械设备94家、电子行业83家、基础化工70家、电力设备62家、汽车行业54家、交通运输45家、有色金属41家、食品饮料32家。
与此同时，不少行业龙头公司公布了阔气的分红计划。比如，中国移动拟分红金额940.97亿元，年度现金分红比例为71.41%。中国神华拟分红总额449.03亿元，占归属于公司股东净利润的75.21%。贵州茅台拟分红金额387.86亿元，占2023年归母净利润的51.90%。宁德时代拟向全体股东每10股派发年度现金分红和特别现金分红50.28元，合计派发现金分红220.6亿元，分红比例达50%。
南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，对于上市公司来说，高额的分红预案传递了公司经营状况良好的信号，能够增强投资者对公司未来发展的信心，吸引更多长期投资者和价值投资者，提高公司市值和股票流动性。
“上市公司的盈利能力是分红的底气。”巨丰投顾高级投资顾问于晓明表示，不过，投资者在评估分红预案时仍需综合考虑公司的财务状况、财务稳定性和未来增长动力，判断分红是否符合公司的长远利益和股东价值。
本报记者 王丽新 见习记者 梁傲男
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