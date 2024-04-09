拥抱5G—A商用时代（科技大观）
自2019年5G技术进入商用阶段以来，全球5G用户已突破15亿，5G成为经济社会高质量发展的重要驱动力。随着通信技术更新迭代和新终端新业态不断涌现，5G—Advanced（又称5G—A或5.5G）应运而生。它引入通感一体、无源物联、内生智能等新技术，可使网络性能提升10倍，满足更加复杂和多样化的应用场景需求。当前，全球多个国家和地区都在加快推进5G—A建设，不断激活发展潜能。
从技术应用上来讲，对生产端而言，5G—A的连接能力大幅扩展，并走向全场景应联尽联，为智能交通、智能制造等行业打开全新空间。例如在中国山东的一家工厂，运用5G—A的配电器和空开保护，加上无人机和机器人，实现了发电设备的自动化巡检、故障快速隔离和恢复供电，巡检效率提升了24倍，全年平均断电时长从5.4小时缩减到25分钟。当前，5G—A已开始进入核心生产环节，在长城精工的自动化汽车顶盖产线上，5G—A强大的网络性能可实现全产线超低时延和超高稳定性的无线连接，机械臂可以运行得更快更稳。在美的荆州工厂，5G—A融入生产全场景，平均7秒就可以下线一台洗衣机，大幅提升了生产效率。
对消费端而言，5G—A可以促进沉浸式业务、家庭带宽业务体验升级，为智慧家庭、智慧文旅等提供助力。网络带宽升级，可为用户收看4K/8K高清视频等提供技术支撑，促进裸眼3D、扩展现实等沉浸式业务的规模化应用，使消费者享受全新的移动互联网体验。中国杭州亚运会期间，观众就可以通过终端小程序全程沉浸式3D智能观赛。
全球通信运营商和设备商都在5G—A领域积极布局、持续创新。日前，在2024年世界移动通信大会期间，高通、爱立信、华为、中兴通讯等全球多家移动通信企业及运营商都发布了5G—A相关的技术产品和服务解决方案，近60家企业共同发布“拥抱5.5G商用元年”倡议。目前，芬兰、马来西亚、巴西、土耳其等国的30多家运营商已完成了5G—A相关技术验证。在阿联酋、沙特等国，5G—A已进入商用部署阶段。
中国正在加速推进5G—A商用建设。中国移动宣布今年将在超过300个城市部署5G—A商用网络，目前已公布首批100个商用城市名单。中国联通打造的基于5G—A的超高清浅压缩编码制播系统，创造了制播领域全球最高上行码率纪录。中国电信也在多个省市完成了三载波聚合（3CC）百站规模部署，并在钢铁、矿山、医疗等行业探索落地5G—A关键技术。华为作为全球领先的设备商，在2023年10月发布了全球首个5G—A全系列商用产品和解决方案，以原生万兆、原生绿色、原生智能三大创新技术支撑5G—A商用发展。
5G—A是5G演进到6G的关键阶段，具有承上启下的作用。去年6月，国际电信联盟审议通过《面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》，展示了对6G的愿景和共识。其中涉及的关键技术，与5G—A当前研究的标准有近70%的重叠。因此，发展5G—A也是在提前培育6G相关产业要素，为6G的落地做好产业储备。今年，全球有望实现5G—A的规模化商业应用，一个更加智能便捷的世界将展现在我们面前。
（作者为华为无线网络产品线副总裁，本报记者颜欢采访整理）
《 人民日报 》（ 2024年04月09日 17 版）
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