本报北京4月8日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局4月8日召开2024民生领域案件查办“铁拳”行动专题新闻发布会。据介绍，2023年，各级市场监管部门查办民生领域违法案件56.5万件，涉案货值28.1亿元，向社会公开曝光1034起典型案件。

据介绍，2023年“铁拳”行动坚持问题导向，全力整治群众身边突出问题。依法严厉打击食品中非法添加降糖降压降脂等物质、假冒伪劣化肥、刷单炒信等虚假宣传、“神医”“神药”虚假违法广告、生产销售劣质燃气具、违法生产使用小型锅炉和使用未登记电梯、利用不公平格式条款侵害消费者权益、假冒知名品牌及“傍名人”“搭便车”等8类等违法行为。

2024年“铁拳”行动以“护民生”为中心，突出“保安全”和“反欺诈”两个主题，聚焦社会关切、群众关心的痛点难点焦点问题，实施有力打击。

突出“保安全”主题，严厉查处工业产品、食品和特种设备等“两品一特”领域违法案件。在工业产品领域，突出涉及消费者人身财产安全的燃气灶具、电动自行车、儿童玩具等重点产品，重点查处以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品等违法行为；在食品领域，以宣称镇痛、安睡等功能食品为重点，严厉打击非法添加药品及其衍生物的违法行为；在特种设备领域，重点查处违法生产使用小型锅炉行为。同时严厉查处在上述领域出具虚假不实检验检测报告的违法行为，为全面提升产品质量和食品安全水平保驾护航。

突出“反欺诈”主题，严厉查处线上线下各类侵害消费者合法权益违法案件。重点查处加油机计量作弊、利用不公平格式条款侵害消费者权益、商标侵权、伪造或冒用地理标志、价格欺诈、虚假违法广告等违法案件。

《 人民日报 》（ 2024年04月09日 13 版）

(责编：杨曦、陈键)

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