推动人工智能应用向上向善（新语）
更好推动人工智能技术发展，需要前瞻研判相关风险，守住法律和伦理底线。在发展和规范之间找到平衡点，引导人工智能应用朝着向上向善的方向发展
最近，利用人工智能技术生成虚拟人物的现象引起关注。通过收集照片、语音等资料，该技术能生成已故亲人的影像，为部分家庭提供情感寄托的同时，也引发了一些争议。
人工智能得以较为逼真地还原人物影像，离不开大模型的应用。以高质量的数据为训练“养料”、以高性能算力为支撑，人工智能技术具有了出色的内容理解和生成能力。整理文档、写作代码、检测零部件缺陷……人工智能技术逐渐成为人们生产生活的重要辅助。随着技术的更新迭代，更高效的人工智能应用将在未来加速赋能千行百业。
也应该看到，人工智能技术给社会治理、伦理道德带来了风险和挑战。以生成人物影像为例，人工智能技术在收集、生成数据时，可能侵犯个人隐私和肖像权。打破真实和虚拟的边界，让亲人再次“重逢”，也存在一些伦理上的争议。进一步说，如果相关技术被恶意使用，还可能引发制造虚假信息、诈骗等违法活动。此外，使用人工智能技术进行创作活动，是否会侵犯知识产权等，都需要在不断的实践中加以摸索和防范。
更好推动人工智能技术发展，需要前瞻研判相关风险，守住法律和伦理底线。在发展和规范之间找到平衡点，引导人工智能应用朝着向上向善的方向发展。对此，我国做出了不少有益探索：为防止生成式人工智能技术被滥用和侵权，2023年出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》，明确提出提供和使用生成式人工智能服务，应当遵守法律法规，尊重公序良俗。
如何与人工智能“朝夕相处”，关键在使用工具的人。从更大的时间跨度看，纵观人类文明史，从石器时代、青铜时代、铁器时代，到蒸汽时代、电气时代，再到当前的信息时代、智能时代，每一次生产工具的变革，都冲击着人们的固有经验与思维定式，每一次我们都在挑战中迈向了新阶段。相信通过前瞻研判风险挑战、健全保障伦理规范和法律体系，加强全球合作与对话，我们能推动人工智能技术更好增进社会福祉。
拥抱更美好的智能时代，我们更需厘清技术的边界。未来，或许人工智能会让一般的知识生产打折扣，但我们不应失去创造性；或许虚拟世界的影响越来越大，但不应让真实世界的意义消散。再强大的人工智能也只是辅助工具，在计算和逻辑之外，还有更美好的世界，值得我们不懈努力去实现。
《 人民日报 》（ 2024年04月09日 11 版）
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