彭 飞

新型消费代表着消费升级的方向，可以更好地满足人们多元化、个性化、品质化需求，激发有潜能的消费

把握趋势，创新思维，把老百姓喜欢的消费热点培育得更好，才能进一步释放消费动能，增强经济活力

探店、运动、逛主题市集……在北京朝阳区朝外大街的“THE BOX”商场，里面没有满满当当的店铺，取而代之的是像艺术展一样的商品展览。这家集文化、艺术、娱乐、休闲、运动、餐饮于一体的“策展型零售”商场，以独特的消费新场景迅速积累人气，吸引众多消费者前来“打卡”。

旧街区成为新地标，老字号卖出“新味道”，商旅文体深度融合……在人们身边，新业态新模式遍地开花，越来越多新型消费受到青睐。数字消费蓬勃发展，1—2月全国网上零售额达21535亿元，同比增长15.3%；健康消费潜力释放，1—2月限额以上单位体育娱乐用品零售额同比增长11.3%；冰雪消费广受欢迎，春节期间，部分重点监测电商平台滑雪装备销售额同比增长五成以上……新型消费不断壮大，成为当前消费市场的一大亮点，也为消费增长提供了新动力。

习近平总书记强调：“要增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力充分释放出来。”新型消费代表着消费升级的方向，可以更好地满足人们多元化、个性化、品质化需求，激发有潜能的消费。实践中，一些地方顺应消费升级趋势，积极打造多元业态，以新产品、新服务、新体验点燃更多人的消费热情。比如，上海静安区推动商业综合体从地面延展到更高的露台、天台，打造融合夜购、夜食、夜娱、夜秀、夜动的“露台经济”，让夜间消费更加丰富多样；四川成都连山村围绕桃产业做文章，修建桃源步道，统一打造阳光房、水美乡村等消费场景，拓展“产业+休闲娱乐观光”模式，让“赏花经济”红红火火。把握趋势，创新思维，把老百姓喜欢的消费热点培育得更好，才能进一步释放消费动能，增强经济活力。

新型消费是新技术作用于消费并服务最终需求和经济社会发展的成果。反过来讲，新型消费也为人工智能、虚拟现实等前沿科技提供了丰富的应用场景，为新技术新产品应用提供了试验田。在数字经济方兴未艾、绿色经济势头正猛、银发经济蓬勃发展的当下，更好发挥消费的牵引带动作用，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，推动技术应用创新，促进产业与消费双升级，有助于抢抓未来产业新机遇，加快发展新质生产力。

当前，我国城镇化进程还在持续，城乡居民收入不断增长，生活改善和体验升级的需求还很多。这意味着，新型消费有很大增长空间。也要看到，新型消费领域发展还存在基础设施不足、服务能力偏弱、监管规范滞后等问题。比如，2023年，全国12315平台接收网购投诉举报超过1200万件。其中，以直播电商为主的新兴电商投诉举报增幅明显高于传统电商平台，直播带货投诉举报量5年间增幅高达47.1倍。加快补齐基础设施和服务能力短板，规范创新监管方式，新型消费才能在新赛道上跑出加速度、迈上新台阶，在拓宽经济增长空间、提高人民生活品质等方面发挥更大作用。

新型消费不仅为消费注入新活力，也孕育出新的经济增长点。积极抢抓机遇，培育壮大各类消费新业态新模式，同时进一步保障和改善民生，持续提升人民群众的消费意愿和能力，打造更加放心舒适的消费环境，定能更好发挥消费的基础作用，不断巩固和增强经济回升向好态势。

《 人民日报 》（ 2024年04月09日 05 版）

(责编：杨曦、陈键)

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