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中小微企业迎来多项金融“礼包” 巩固回升向好势头

2024年04月09日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京4月9日电 （黄盛）积极开发小额信用贷款产品，推广随借随还的循环贷模式，灵活便捷地满足小微企业、个体工商户、农户、农业转移人口等群体的资金需求；增强对小微企业法人服务能力，加大首贷、续贷投放，积极开发小额信用贷款产品，推广随借随还的循环贷模式；加大融资信用服务平台建设统筹力度，健全信用信息归集共享机制，深入推进“信易贷”工作……

近期，中小微企业迎来多项金融政策“礼包”——国务院办公厅印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》，推动金融机构转变经营理念、优化金融服务、防控金融风险，为企业特别是中小微企业提供高质量金融服务；中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度；国家金融监管总局印发《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》，加速形成与实体经济发展相适应的普惠信贷服务体系，更好满足小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体多样化的金融需求……

多位行业人士表示，中小微企业普遍面临着缺数据、缺征信、缺担保等难题，这是中小微企业融资难、融资贵、融资慢的重要制约因素。近期关于金融支持中小微企业政策的密集发布，缓解中小微企业融资难题，降低中小微企业融资成本、提高融资效率，提升金融服务质效，助力实体经济更好发展。

据了解，今年以来，中小企业延续回升向好势头。工业和信息化部数据显示，今年前两个月，我国规模以上工业中小企业增加值同比增长8.7%，高于全部规上工业企业增速。

数据向好的背后，是金融政策推动下，各地联动金融机构创新推出中小微企业服务产品。比如，在山西，广发银行太原分行设立普惠小微企业信贷审查“绿色通道”，开通线上“专精特新E贷”权限，并以“税银通”“政银通”“科信贷”等信贷产品和“捷算通卡”结算产品为核心，挖掘核心企业上下游小微企业金融需求。在深圳，龙华区青年创业园引导企业办理“园区贷”，企业用3个工作日便可获得建设银行等合作银行的贷款。

各地的创新举措，意在提升小微企业融资服务的覆盖面、便利性和可得性。邮储银行研究员娄飞鹏表示，金融机构需要围绕中小微企业金融服务获取中存在的难点堵点，持续深化金融供给侧结构性改革，在做好支付结算、投资理财等金融服务的同时，着力强化对中小微企业的融资支持，以更好满足中小微企业合理融资需求。

清华大学五道口金融学院副院长田轩建议，在优化融资机制方面，大力推进社会信用体系建设，加强信用监管，建立事前信用承诺、事中信用分级分类监管、事后信用惩戒的监管机制，从根本上化解银企信息不对称、信用机制不健全等导致的中小企业融资难、融资贵问题。同时，商业银行应强化自身产品创新，结合新经济企业发展特点，根据科创企业发展阶段，在授信、期限、额度、模式上进行分层差异化设计，不断创新丰富支持新经济企业的信贷产品体系。（田小丽对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)
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