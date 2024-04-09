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财政部介绍耶伦访华情况：双方一致同意持续加强经济、金融领域沟通合作

2024年04月09日10:16 | 来源：人民网
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人民网北京4月9日电（记者王震） 4月8日，中国财政部副部长廖岷就美国财政部部长耶伦访华情况向媒体吹风，并答记者问。廖岷介绍，经中美双方商定，美国财政部部长耶伦于4月4日至9日访华。期间中方与耶伦财长举行了多层级、多领域的会谈交流。

中美经贸双方牵头人、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰与耶伦财长在广州举行多轮会谈。会谈中，双方一致同意，共同落实好两国元首重要共识，持续加强经济、金融领域沟通合作，努力为两国企业双向贸易、投资活动创造良好环境，促进中美经济关系健康稳定发展。 

关于宏观经济形势。中方重点向美方介绍了中国经济形势与政策。中方指出，中国经济保持健康和可持续增长。去年中国经济总体继续保持了回升向好的势头，主要预期目标圆满完成，经济增速在世界主要经济体中名列前茅，依然是全球经济增长的最大引擎。这些成绩是在防范化解风险隐患、推动经济转型升级的基础上取得的。今年中国经济继续保持回升向好势头，有信心实现全年增长目标。中方强调，改革开放是中国国策，中国的改革不会停顿，开放不会止步，正在谋划和实施一系列全面深化改革重大举措，大力破解妨碍构建新发展格局的卡点堵点，坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，加快国内统一大市场建设，持续构建市场化、法治化、国际化的一流营商环境，将为美国企业在内的各国企业提供更加广阔的发展空间。美方在会谈中就美国的宏观经济形势，包括劳动力市场、通胀、金融体系以及财政货币政策等情况进行了介绍。

关于应对全球性挑战。双方就发展中国家债务处理、世界银行改革、国际货币基金组织治理改革、反洗钱和反恐怖融资等全球性挑战议题深入交换意见，同意在多边渠道下就相关问题继续保持沟通与合作。

关于双方关切。双方认为，每个国家都有维护国家安全的合理需要，但中方强调，不应泛化“国家安全”概念，以所谓“多元化”为由冲击两国及全球正常贸易投资往来和产供链稳定。中方明确表达了对美方制裁限制中国企业、对华加征关税、对华投资限制等措施的严重关切，指出这些措施损害中国企业和民众的正当权益，也不利于美国企业和民众的福祉。中方欢迎美方关于无意寻求对华脱钩的表态，希望美方采取切实行动，停止制裁限制中国企业。针对美方提出的产能过剩等问题，中方进行了充分回应。

关于共识成果。双方重申了11月旧金山会谈达成的“加强沟通”、“防范脱钩”、“应对共同挑战”三点共识，并达成以下新的共识成果：一是由两国财政部牵头，在中美经济工作组框架下就两国及全球经济平衡增长议题进行交流。二是由中国人民银行和美国财政部牵头，在金融工作组框架下就金融稳定、可持续金融、反洗钱等议题持续开展交流。

关于下一步安排。遵照双方牵头人指示，双方工作层将在经济、金融工作组项下持续推进落实上述共识。两个工作组的第四次会议拟于4月中旬在美国华盛顿召开的世界银行/国际货币基金组织春季会议期间分别举行。

(责编：王震、高雷)
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