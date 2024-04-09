人民网北京4月9日电 （记者王连香）据中国民航局官网消息，中国民用航空局党组书记、局长宋志勇表示，随着一系列政策举措推进实施，我国低空飞行服务保障体系基本成型。

宋志勇称，低空经济是全球竞逐的战略新兴产业，是培育和发展新质生产力的重要方向。低空飞行服务保障体系是低空经济发展的基础，必须加快推进低空飞行服务保障体系建设，努力为低空经济发展提供有力支撑。

宋志勇指出，贯彻落实国家低空空域管理改革部署，积极推进低空飞行服务保障体系建设。低空经济以低空空域为依托，以各类飞行活动为牵引，低空空域管理改革和低空开放是低空飞行服务保障体系建设的前提，建设低空飞行服务保障体系是低空空域管理改革的关键任务之一。

2010年，国务院、中央军委下发了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，民航局贯彻落实意见要求，制定《通用航空飞行服务站系统建设和管理指导意见(试行)》，明确了飞行服务站建设管理基本要求。

2018年，国家空管委批准在四川进行低空空域综合管理改革试点，形成以地方政府为主导、军地民三方共同参与的低空管理模式。民航局制定《低空飞行服务保障体系建设总体方案》，规划建设国家、区域和飞行服务站三级服务保障体系。

2020年以来，低空空域管理改革试点扩大至湖南、江西和安徽等地。民航局制定专门文件，规范飞行动态数据传输、低空飞行服务系统技术要求和专业人员基础培训，构建无人驾驶航空法规标准体系。

宋志勇表示，随着一系列政策举措推进实施，我国低空飞行服务保障体系基本成型。截至2023年底，全国建成通用机场449个，完成国家信息管理系统、7个区域信息处理系统和32个飞行服务站建设，上线民用无人驾驶航空器综合管理平台，实现低空飞行监管、服务全覆盖。

宋志勇称，随着低空飞行服务保障体系的不断完善，我国低空经济蓬勃发展。2023年，通航作业飞行136万小时，近3年年均增速超过12%；无人机飞行2311万小时，同比增长11.8%。据有关机构测算，2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元，2030年有望达到2万亿元。

宋志勇介绍，民航局将切实增强责任感使命感紧迫感，立足当前、着眼未来，扎实推进低空飞行服务保障体系建设，更好服务我国低空经济发展。

一是强化低空飞行服务保障体系顶层设计。面向未来千万级乃至更大规模无人机和有人机融合飞行需求，制定实施国家低空飞行服务保障体系建设总体规划。强化与国家有关部门的协同，进一步理顺行业内部职责分工，推动形成低空飞行服务保障体系建设合力。推动优化完善与低空飞行密切相关的国防安全、公共安全以及低空飞行安全责任体系，通过建设低空飞行服务保障体系，为各方落实安全责任提供技术保障。

二是健全完善低空飞行服务法规标准体系。按照《国家空域基础分类方法》，配合相关部门研究制定低空空域划设标准。加快推动飞行基本规则等涉及低空飞行管理法规的制修订。加快推进低空飞行服务保障领域相关安全管理、技术规范、基础设施、建设运行、数据管理等方面的法规标准研究制定，为低空飞行服务保障提供良好政策环境。

三是建设低空飞行国家综合监管服务平台。整合面向通航运行的国家信息管理系统、区域信息处理系统和飞行服务站三级飞行服务体系，以及民用无人驾驶航空器综合管理平台，建设低空飞行国家综合监管服务平台，将航路规划、空中避障、空域管理、交通管制等低空飞行要素高效贯通，逐步实现任务执行、资源配置、安全监管等“一站式”服务与监管。

四是持续加强低空飞行服务保障基础能力建设。引导支持地方政府完善通航机场、临时起降点、飞行服务站等规划建设。组织编制低空飞行航图，建立低空三维数字化网格化地理信息系统。加大低空飞行情报、气象等产品供给，强化低空飞行服务保障专业人才队伍建设。优化适航标准、审定模式与技术，加快提升传统通用航空器和无人机适航审定能力。

(责编：王连香、高雷)

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