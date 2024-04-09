人民网记者 王震

进入上市公司年报季，站上人工智能（AI）风口的A股上市公司陆续交出成绩单。

记者梳理发现，截至目前，中证人工智能产业成分指数50家上市公司中，已有17家公布年报。其中，16家公司研发费用同比增长，13家公司营业收入实现正增长。

东方财富Choice数据显示，公布年报的17家公司2023年营业总收入3011.07亿元，同比增长7.5%，其中德赛西威、石头科技、金山办公等7家公司营收增长在10%以上。

记者梳理发现，在智能驾驶、智能家居、智慧办公等领域，人工智能的商业化应用正在持续拓展、加速落地。

例如，德赛西威年报称，以城市NOA为代表的高阶智能驾驶功能规模化商用迎来高速增长契机，将带动公司智能驾驶业务继续维持高速增长。2023年，其智能驾驶业务实现营业收入44.85亿元，同比增长74.43%。

去年四季度，WPS AI完成备案并正式开启公测。金山办公年报称，未来借助WPS AI商业化，有望进一步打开个人订阅服务的付费空间；同时，面向政企办公场景，正在探索公文领域的AIGC生成、个性化知识库检索、数据智能分析等服务。

与此同时，站上AI风口的上市公司纷纷加码研发投入。

东方财富Choice数据显示，上述17家公司2023年研发投入累计429.87亿元，同比增长17.1%，其中，14家公司研发投入增长超过10%；在研发投入占比方面，有9家公司超过10%，其中芯原股份最高，达到40.5%。

综合来看，AIGC、大模型成为上市公司布局业务和研发投入的焦点。

据年报披露，目前，芯原股份正在向上交所申请募集资金，资金投向AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目和面向AIGC、图形处理等场景的新一代IP研发及产业化项目。

广联达报告披露，在人工智能方面，公司产品技术取得突破，自研了建筑行业AI大模型，能够对建筑行业数据进行知识增强问答、自动化、分析、生成增强基本能力计算。

中兴通讯董事长李自学在年报中表示，将加强5G-A、全光网络、算力基础设施、AI大模型、5G新应用等创新，围绕万物智联向“端”要规模。

中国银河证券研报认为，随着多模态大模型C端、B端加速渗透，2024年将成为端侧AI元年。人工智能正在推动我国数字经济发展进入快车道，带来全产业链投资机会。

(责编：王震、高雷)

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