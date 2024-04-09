人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

产业观察：A股上市公司加码AI研发

人民网记者 王震
2024年04月09日15:05 | 来源：人民网
小字号

进入上市公司年报季，站上人工智能（AI）风口的A股上市公司陆续交出成绩单。

记者梳理发现，截至目前，中证人工智能产业成分指数50家上市公司中，已有17家公布年报。其中，16家公司研发费用同比增长，13家公司营业收入实现正增长。

东方财富Choice数据显示，公布年报的17家公司2023年营业总收入3011.07亿元，同比增长7.5%，其中德赛西威、石头科技、金山办公等7家公司营收增长在10%以上。

记者梳理发现，在智能驾驶、智能家居、智慧办公等领域，人工智能的商业化应用正在持续拓展、加速落地。

例如，德赛西威年报称，以城市NOA为代表的高阶智能驾驶功能规模化商用迎来高速增长契机，将带动公司智能驾驶业务继续维持高速增长。2023年，其智能驾驶业务实现营业收入44.85亿元，同比增长74.43%。

去年四季度，WPS AI完成备案并正式开启公测。金山办公年报称，未来借助WPS AI商业化，有望进一步打开个人订阅服务的付费空间；同时，面向政企办公场景，正在探索公文领域的AIGC生成、个性化知识库检索、数据智能分析等服务。

与此同时，站上AI风口的上市公司纷纷加码研发投入。

东方财富Choice数据显示，上述17家公司2023年研发投入累计429.87亿元，同比增长17.1%，其中，14家公司研发投入增长超过10%；在研发投入占比方面，有9家公司超过10%，其中芯原股份最高，达到40.5%。

综合来看，AIGC、大模型成为上市公司布局业务和研发投入的焦点。

据年报披露，目前，芯原股份正在向上交所申请募集资金，资金投向AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目和面向AIGC、图形处理等场景的新一代IP研发及产业化项目。

广联达报告披露，在人工智能方面，公司产品技术取得突破，自研了建筑行业AI大模型，能够对建筑行业数据进行知识增强问答、自动化、分析、生成增强基本能力计算。

中兴通讯董事长李自学在年报中表示，将加强5G-A、全光网络、算力基础设施、AI大模型、5G新应用等创新，围绕万物智联向“端”要规模。

中国银河证券研报认为，随着多模态大模型C端、B端加速渗透，2024年将成为端侧AI元年。人工智能正在推动我国数字经济发展进入快车道，带来全产业链投资机会。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
货币政策工具“上新” 科技创新和技术改造迎利好
　　
“假日经济”火热 我国消费市场活力足
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部