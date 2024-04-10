原标题：中国商品条码系统成员保有量稳居全球第一

科技日报南昌4月9日电 （记者魏依晨）记者9日从江西省南昌市举行的2024年中国物品编码工作座谈会上获悉，截至目前，中国商品条码系统成员保有量达到58万余家，连续多年稳居全球第一，累计为100多万家企业提供了物品编码和商品条码服务。

物品编码是指按一定规则对物品赋予易于计算机和人识别、处理的代码，它为商品、物流和企业管理等植入了“数字基因”。物品编码“家族”中广为人知的一员就是商品条码，它是全球应用最广泛的条码技术，使全球各商业组织之间可以无障碍进行信息对接。

中国物品编码中心相关负责人介绍，随着数字经济的迅猛发展，数字生产力已经成为新质生产力的重要组成部分。为持续发挥“数字基因”在新质生产力发展中的引领和带动作用，2023年，中国物品编码中心通过加强汉信微码的生成识读研究，自主开发了一批以汉信微码为代表的科研成果。

“汉信码ISO标准发布之后，我们自主研制了一批相关科研成果，取得了7项发明专利，27项软件著作权。”上述负责人表示，中国物品编码中心主导的工业化建造等2项ISO国际标准进入最终草案阶段，确立了我国在工业化建造领域二维码应用的领先地位。中心还完成了大宗物资、进口冷链等一系列国家科研项目和标准制修订工作，获得的发明专利、省部级奖等科研奖项显著增多，有效提升了社会经济管理和服务水平，极大激发了新质生产力的数字化发展动能。

(责编：杨曦、陈键)

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