原标题：“深海一号”二期最大水下生产设施安装就位

图为“海油石油286”船将重量超过180吨的深水水下中心管汇从甲板上吊起，准备放入海中。中国海油供图

科技日报北京4月9日电 （记者操秀英）记者9日从中国海油获悉，“深海一号”二期项目水下工程作业取得重要进展，重量最大、结构最复杂的全部3套深水水下中心管汇顺利安装就位。这是由中国海油自主建造的深水水下多功能管汇系统首次应用于开发深水高温高压油气藏，对强化我国深水油气开发装备产业链、提升深水复杂油气资源开发能力具有重要意义。

据介绍，“深海一号”二期项目位于南海北部大陆架西区的琼东南盆地，距离海南省三亚市约132公里，距离“深海一号”能源站约70公里，是我国首个深水高压气田项目，探明天然气地质储量超500亿立方米。

水下中心管汇是深水油气田开发的核心技术装备之一，承担着将深海油气汇集起来输送到平台的重要作用，被喻为水下“油气枢纽站”，是水下生产系统中重量最大的装备，与气田外输海管共同组成气田水下生产系统主干设施。“深海一号”二期全部3套水下中心管汇总重量超过540吨，第一套和第二套分别于去年底和今年初安装完成。本次安装第三套水下中心管汇（南管汇）与7口水下气井相连，是项目重量最大的水下结构物，吊装重量达187吨，由我国首艘3000米级深水多功能工程船“海洋石油286”船进行安装作业。

深水水下作业通常面临超高静水压、不稳定洋流、海底黑暗环境等不利影响，此次中心管汇海上安装下放过程中需要精确监控主吊机钩头及配重块的状态，安装难度极大。“深海一号”二期水下设施安装项目经理汪智峰介绍道，项目组反复优化施工方案，顺利攻克超深水工程作业中钢丝绳打扭等技术难题，刷新了我国海洋工程960米深双绳吊装作业深度纪录。

据介绍，下一步，中国海油“深海一号”二期项目团队将在现有施工基础上继续安装脐带缆、油气输送软管、水下采油树等设施，为项目如期完成做好准备。

(责编：杨曦、陈键)

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