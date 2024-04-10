原标题：数千颗陨石消失于南极冰层

科技日报北京4月9日电 （记者张梦然）《自然·气候变化》9日发表的一项研究指出，数千颗陨石可能因为气候变暖而更快沉入南极冰层，让许多这类地外物质样本更难获得。

来自不同地外天体（如月球、火星或其他更大的小行星）的陨石是行星科学知识的重要来源。当前样本库中60%以上的陨石都是从南极地区采集，南极冰盖预计还有30万—85万颗陨石有待发现。不过，气候变化使这个陨石“储藏库”岌岌可危，因为陨石会沉入南极冰层，使研究人员难以获得。

比利时布鲁塞尔自由大学、瑞士苏黎世联邦理工学院团队此次将估算南极陨石分布的机器学习方法与气候变化的区域模型模拟相结合，预测了不同气候变化情景下的陨石损失。他们发现，在今后几十年内，无论哪种排放情景，每年都会损失约5000颗陨石。

研究显示，在当前政策下，气温或比工业化前水平高2.6℃—2.7℃，南极估计会有28%—30%的陨石难以获得。这个数字在高排放情境下将升至76%。研究还表明，部分地区的陨石损失尤其严重，如东南极的部分地区，在陨石富集区甚至可能达到50%。

陨石能提供天体物质的大型样本而无需耗巨资开展太空采样任务。团队呼吁，在这些陨石因为气候变化消失前，必须共同努力从南极找到它们。

(责编：杨曦、陈键)

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