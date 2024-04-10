李春莲

原标题：今日视点：多举措解决新能源消纳难题迫在眉睫

近日，全国新能源消纳监测预警中心发布《2024年2月全国新能源并网消纳情况》。数据显示，2月份全国光伏发电利用率为93.4%，环比下降4.7%。这也是2021年初次统计发布全国新能源并网消纳情况至今，光伏利用率首次跌破95%。即使考虑到天气、春节假期等因素影响，这一数据也处于较低水平。

追溯到2018年，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》首次提出，将弃电率限制在5%以内，即光伏发电利用率应达到95%以上。这一目标旨在推动清洁能源的高效利用和减少弃光弃电等现象发生。该政策实施以来，全国光伏利用率一直保持在较高水平。那么，这次光伏利用率下降透露出哪些信息？

首先，光伏发电装机容量与电网消纳能力存在严重的不平衡。

新能源发电出力具有波动性、随机性、间歇性以及时间错配等特点，相较于火电、水电等，其对电网的安全稳定运行带来更大的挑战。当电网的可调节资源不足时，不可避免地会产生弃光弃风现象，导致新能源电力无法被完全消纳。此外，电网配套建设不足也是影响新能源消纳的重要因素。

但与此同时，光伏发电装机容量持续增长。国家能源局数据显示，今年前两个月国内光伏新增装机规模36.72GW，同比增长80%，远超市场预期。

一边是光伏发电装机规模大幅增加，一边是消纳问题愈发突出，导致光伏利用率下降。电网基础设施的建设和升级已经成为亟待解决的问题。

其次，新能源高渗透率区域的消纳压力越来越大。

从数据来看，地区间在新能源消纳方面存在差异，部分省份的光伏利用率保持在100%，而诸如青海、甘肃等光伏资源丰富的区域则利用率不高。需要注意的是，青海、甘肃等区域还承担着建设“沙戈荒”大型风光基地的任务，未来的消纳压力将会更大，如何保障新能源发出的电能有效接纳也愈发复杂，不同地区在新能源发展方面存在不同的特点和挑战，需要因地制宜地制定发展策略。

另外，近期有消息称，电网将放开95%的消纳红线，业内认为该消息为大概率事件。但在此之前，存量项目的利用率需要引起重视，防止弃光弃电的发生。这也对电网公司提出了更高的要求，需要承担更大的电力调度和平衡责任，以确保电力系统的安全稳定运行。推动电网公司对电网结构进行优化，提高电网的输电能力和智能化水平，以更好地适应新能源电力的接入和消纳。

第三，新能源的大规模接入和消纳亟须推动配电网的建设。

日前，国家发展改革委和国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，旨在解决新能源消纳问题，提升电网承载能力。笔者认为，配电网首先需要加强新能源发电的接入能力，通过优化电网结构、提升输电能力等方式，确保新能源电力能够顺利接入并得到有效消纳；其次，配电网需要引入储能技术，以应对新能源发电的间歇性和不稳定性，提高电力系统的稳定性。

总体而言，新能源消纳是新能源大规模可持续发展的核心问题。随着新能源装机量的不断增加，多举措解决消纳难题已经迫在眉睫，这更需要政府、企业和社会各方面合力，通过加强电网基础设施建设、优化电力调度和运行机制等措施，有效提高电网消纳能力，推动新能源可持续发展。

(责编：杨曦、陈键)

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