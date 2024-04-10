原标题：一季度中小企业发展指数再次回升 经济回暖势头不断增强

本报记者 孟 珂

4月9日，中国中小企业协会发布数据显示，一季度中小企业发展指数为89.3，比上季度上升0.2点，高于2022年同期水平，与2023年同期持平，但仍处在景气临界值100以下。

中国中小企业协会常务副会长马彬表示，春节假期后生产加速回升，以及全国两会后政策“组合拳”持续发力显效，经济回暖势头不断增强，企业生产经营持续改善，中小企业发展指数再次回升。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，随着各项政策逐步落地见效，经济持续回升向好，市场信心有所提振，物价水平逐步提升，中小企业经营信心向好，投融资动力有所增强，市场参与度明显提高。

分行业指数3升1平4降。一季度，工业、房地产业和信息传输计算机服务软件业指数比上季度分别上升0.4、0.1和0.3点，批发零售业指数持平，建筑业、交通运输邮政仓储业、社会服务业和住宿餐饮业指数比上季度分别下降0.2、0.1、0.3和0.2点，社会服务业指数降幅较大。8个分行业指数均处于景气临界值100以下。

分项指数全面上升。一季度，宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、成本指数、资金指数、劳动力指数、投入指数和效益指数均止跌回升，环比分别上升0.2、0.2、0.3、0.1、0.3、0.1、0.2和0.1点。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，一季度中小企业发展指数整体延续稳中有升态势，显示微观企业景气度稳步提升，经济复苏动能增强。分项指数显示企业预期改善、发展信心增强，企业经营预期与开工率在上升。

马彬表示，从一季度中小企业发展指数来看，稳增长一揽子政策效果逐步显现，宏观经济保持回升向好势头，中小企业发展信心进一步恢复。与此同时，经济发展的有利因素增多，市场景气回暖。所调查的8个行业中，5个行业国内订单指数、4个行业销售价格指数有所上升。

数据显示，一季度，资金指数为101.0，环比上升0.3点，仍处于景气临界值100以上。其中，融资指数为91.1，环比上升0.5点；流动资金指数为85.6，环比上升0.4点。

马彬表示，企业融资状况有所改善。多措并举降低企业综合融资成本；继续实施普惠小微贷款支持工具，扩大普惠小微单户授信额度，促使金融资源更多流向小微企业。

一季度，投入指数为83.3，环比上升0.2点。所调查的8个行业中，5个行业投入指数上升。对此，马彬分析称，促进民间投资政策以及大规模设备更新和消费品以旧换新等政策出台，释放明显信号，企业投资意愿有所增强。

“但需要注意的是，当前中小企业发展的基础尚不牢固，需要进一步加大宏观政策力度，优化中小企业发展空间，巩固和提升中小企业发展向好的势头。”刘向东说。

(责编：杨曦、陈键)

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