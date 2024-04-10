持续优化老年人、外籍来华人员支付服务
2024年04月10日09:07 | 来源：证券日报
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原标题：持续优化老年人、外籍来华人员支付服务
本报讯 （记者刘琪）据中国人民银行网站4月9日消息，为贯彻党中央、国务院决策部署，落实《国务院办公厅关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》要求，近日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局和国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务 提升支付便利性的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》立足更好满足老年人、外籍来华人员等群体在文旅领域多元化的支付服务需求，要求各地文化和旅游部门、文物主管部门会同当地中国人民银行分行加强协调联动，确定重点文旅场所，明确重点商户，制定工作方案，从持续完善境内外银行卡受理环境和现金使用环境、提升移动支付便利度、加强宣传推广等方面，细化工作措施，做好供需对接和评估督导，共同提升文旅领域支付便利化水平。
《通知》明确，三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口，支持现金支付，保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点，提升外币兑换服务水平。持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，提升文旅场所线上、线下场景移动支付便利化。
下一步，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局、国家文物局将与地方政府密切协作，督促指导金融行业及文旅行业各方共同努力，推动《通知》各项举措落到实处，持续优化老年人、外籍来华人员支付服务，更好服务社会民生，优化营商环境，促进高水平对外开放。
(责编：杨曦、陈键)
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