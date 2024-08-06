人民网记者 许维娜

“开放是中国式现代化的鲜明标识。”党的二十届三中全会对完善高水平对外开放体制机制作出部署，向世界宣示中国推进高水平对外开放、促进世界共同发展的坚定决心。

当前，全球经济增速放缓、债务风险加大、地缘政治动荡等因素交织叠加，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性明显上升。如何评价中国上半年在引资方面的表现？展望未来，中国吸引外资的潜力与前景如何？

国家发展改革委宏观经济研究院室主任、研究员金瑞庭在接受记者采访时表示，中国引资规模成绩耀眼，外资引资结构持续优化，但这成绩也来之不易。

金瑞庭表示，随着中央和地方不断加大外商投资促进力度，越来越多的外国投资者来华投资。上半年，我国吸引外资规模近5000亿元人民币，仍处于近十年来的高位；全国新设立外资企业近2.7万家，同比增长14.2%。

今年以来，尽管部分指标有所波动，但外资来华投资设立企业的热度依然不减。

金瑞庭表示，投资中国拥有三大确定性优势：一是从历史数据来看，2013年以来，中国引资连续10年实现稳步增长，连续多年位居发展中国家首位，为中国经济社会发展作出了独特且重要的贡献。2023年，中国的引资规模仍处于近十年来的高位。相信随着中国市场机遇的不断增多，中国的引资规模还将继续扩大。

二是从引资结构来看，外国投资者正在顺应中国高技术产业发展大势，积极调整相关领域投资布局。制造业、高技术制造业引资占比较2023年同期均提升了2.4个百分点，专业技术服务业实际使用外资增长43.4%。

三是从未来趋势来看，尽管全球引资竞争日趋激烈，但中国吸引外资的综合优势明显，新质生产力和新型工业化将为外商投资提供更多机遇。

中国高水平对外开放如何行稳致远？金瑞庭表示，中国将营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，依法保护外商投资权益。同时，扩大鼓励外商投资产业目录，合理缩减外资准入负面清单，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施。

此外，中国将继续推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，深化外商投资促进体制机制改革，保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇，并支持其参与产业链上下游的配套协作。

金瑞庭还表示，相信通过上述一系列重大的开放性举措，将会吸引更多的外资企业投资中国、深耕中国、赢在中国。

(责编：罗知之、高雷)

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