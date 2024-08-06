人民网记者 王绍绍

商品服务不断升级，品类繁多琳琅满目；促销活动频频上新，创新玩法层出不穷；消费补贴力度加大，居民购买力日益提升……近期，消费市场潜力不断释放，服务消费增势较好，为经济发展持续注入新活力。

日前，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（下称《意见》），进一步释放以服务消费为抓手，为扩大内需添动力的明确信号。

“激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力”“培育壮大数字、绿色、健康等新型消费”“增强服务消费动能，创新服务消费场景”……《意见》围绕着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境、扩大服务业开放提出多项要求。

国家统计局数据显示，今年上半年，服务零售额同比增长7.5%，增速比同期商品零售额增速快4.3个百分点。

“我国正处在服务消费较快增长阶段，服务消费增速快于商品消费，成为居民消费的主要增量来源，促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬表示。

今年是“消费促进年”，各地纷纷响应号召，开展一系列消费促进活动。发放消费券、直播带货、商家优惠、线下体验，多种多样的促消费活动进一步提升了居民的消费意愿，为消费市场注入活力。

近期，重庆北碚举办生活节，联动开展暑假促销季、夜间购物专场等消费活动，市民还可通过网络参加商家的线上直播、网络团购、限时秒杀等活动，进一步丰富消费体验；广西通过线上线下的方式，在餐饮、购物、娱乐等多个领域发放消费券，汇集平台和商家等多方资源，让市民生活和消费市场都富有“烟火气”……

国家统计局数据显示，上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。全国网上零售额70991亿元，同比增长9.8%。其中，实物商品网上零售额59596亿元，增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.3%。

“大数据、人工智能等新技术催生了新的消费场景，直播带货、即时配送等消费新模式不断涌现，带动实物商品网上零售额持续增长。”国家统计局相关负责人介绍。

“居民消费结构升级态势明显，线上消费发展势头较为强劲，对社会消费品零售总额增长起到明显拉动作用。”业内专家表示，数字经济热力不减，将引领新消费趋势加速到来。数字技术的日趋成熟和移动互联终端的普及，促进网上销售带动传统线下销售，加速了线上线下融合发展势头。

中国人民大学商学院贸易经济系主任王晓东表示，线上消费方便快捷，线下消费体验真实。线上线下融合可以满足消费者不同的需求，提高消费者的购物体验和满意度，从而进一步挖掘消费潜力。

“消费者不仅追求物质满足，更重视健康环保的消费理念。”业内专家建议，要通过提升消费者信心、丰富绿色健康产品供给、打造便捷安全消费环境等措施，进一步激发消费潜力，为经济增长注入绿色动力。

上述专家表示，要找准撬动消费动能的关键，顺应新消费趋势，在持续丰富消费场景上下功夫，让更多的消费需求得以释放出来，在业态模式创新等因素的带动下，消费增长将具有更大空间。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经