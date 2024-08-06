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尽享“文旅大餐” 乡村旅游盘活夏日经济

人民网记者 李栋
2024年08月06日08:57 | 来源：人民网
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今年的中央一号文件提出，“实施乡村文旅深度融合工程，推进乡村旅游集聚区（村）建设，培育生态旅游、森林康养、休闲露营等新业态，推进乡村民宿规范发展、提升品质。”

当下，正值国内暑期游高峰，全国多地备足“夏日文旅大餐”，避暑游、乡村游丰富多彩，把“头回客”变“回头客”，让“流量”变“留量”，夏日乡村旅游经济活力四射。

在四川丹棱县顺龙乡幸福古村，游人如织的步道蝉鸣花香，错落有致的民宿院落散落其间。重庆游客石聚军一家享受着难得的夏日时光：“第一次在古村里度假，随处可见石板、石梯，非常舒适，还带孩子一起摘果子、滚铁环，仿佛时光都变慢了。”

丹棱县德祥文化院坝负责人文德祥站在一旁眯眼笑。“这几年，我家建成了文化院坝，供大家假期来唱唱歌、跳跳舞，没想到乡村旅游也成了大家的重要增收渠道。”文德祥说。

乡村旅游的快速发展，得益于我国出台的一系列文旅产业发展政策。《“十四五”旅游业发展规划》《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》……一系列政策措施推动着乡村旅游发展驶上快车道，一批生态美、生产美、生活美的乡村旅游目的地正蓬勃发展。

火热的暑期旅游市场中，乡村游因亲近自然、玩法多样吸引众多游客参与，“新”正成为乡村旅游发展的鲜明标签。

在黑龙江抚远市乌苏镇抓吉赫哲族村，过去是个落后的小渔村，村民靠捕鱼为生。近年来，抚远市规划乌苏里船歌风光带，引导渔民转产上岸，发展旅游业、赫哲族文化产业等，抓吉村面貌焕然一新，村民也过上了好日子。

“老铁们，欢迎来到直播间，这里是祖国东极，太阳最早升起的地方，看看咱们的江鱼新不新鲜……”一大早，95后村民卢振宇站在手机镜头前开始了新一天的直播。

从以前靠打鱼解决温饱，到如今卖风景和农产品为业共同致富，卢振宇的收入较从前翻倍增长，在短视频平台上也收获了200多万粉丝，成了村里直播致富的红人.

“这些年发展旅游，村里发生了翻天覆地的变化，欢迎大家来村里感受赫哲族文化风情。”说起农村文旅带来的变化，卢振宇有着切身体会，“随着平台粉丝量越来越大，希望把家乡风景、特产推销出去，让各地游客来避暑的同时，感受少数民族别样的传统文化。”

乡村游的火热离不开政策保障和支持。《“十四五”旅游业发展规划》提出，“完善乡村旅游政策保障体系，鼓励各地区因地制宜将乡村旅游纳入县域相关规划，统筹推进乡村旅游道路、停车场、厕所、污水垃圾处理设施等基础设施建设。”当前，各地积极强化制度设计，完善基础设施，不断提升保障水平，为构建全方位、多层次的乡村旅游供给体系提供了硬支撑。

绿水青山就是金山银山，如何发挥好优质生态环境优势，让农文旅深度融合助力乡村全面振兴？东北大学马克思主义学院院长任鹏表示，近年来，乡村文旅融合呈现出前所未有的活跃态势，规模持续扩大、业态逐渐丰富、产品结构不断优化，为促进乡村文旅产业转型升级、乡村居民生活质量提高提供了有力支撑。

“要构建‘科技赋能、三产融合’的乡村文旅产业新样态。以文化旅游为重要媒介，搭建‘数智化’文旅创新创业平台，链接一二三产业要素资源，并根据不同地区禀赋研发特色文旅产品、打造数字文旅项目、改造提升各类旅游经营业态，提升乡村文旅的科技成色。”任鹏说。

(责编：罗知之、高雷)
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