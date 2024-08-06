人民网北京8月6日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月6日08时至7日08时，内蒙古中南部和北部、东北地区东部、西北地区东部、华北中部、黄淮、江汉中西部、西南地区东部和南部、江南中东部、华南中东部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，山东南部、河南东部和南部等地的部分地区小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上；甘肃西南部、内蒙古南部、宁夏、山西北部、河北中西部、河南东部、江苏北部、安徽北部、福建北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经