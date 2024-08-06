人民网北京8月6日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月6日白天，新疆准噶尔盆地、吐鲁番盆地、南疆盆地中东部、内蒙古西部、甘肃河西以及河南东南部、安徽中南部、江苏中南部、上海、湖北大部、湖南、江西、浙江、福建、广西大部、广东、四川盆地等地有35℃以上高温天气，其中，新疆盆地地区、内蒙古西部、安徽南部、江苏南部、上海西部、湖北东部、湖南大部、江西、浙江、福建大部、广东中西部、广西东北部等地最高气温37℃以上，浙江中西部以及安徽南部和湖北东南部、江西西北部等地的局部地区可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；

2、尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；

4、有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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