人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央气象台发布高温橙色预警

2024年08月06日09:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月6日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月6日白天，新疆准噶尔盆地、吐鲁番盆地、南疆盆地中东部、内蒙古西部、甘肃河西以及河南东南部、安徽中南部、江苏中南部、上海、湖北大部、湖南、江西、浙江、福建、广西大部、广东、四川盆地等地有35℃以上高温天气，其中，新疆盆地地区、内蒙古西部、安徽南部、江苏南部、上海西部、湖北东部、湖南大部、江西、浙江、福建大部、广东中西部、广西东北部等地最高气温37℃以上，浙江中西部以及安徽南部和湖北东南部、江西西北部等地的局部地区可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；

2、尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；

4、有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“融券卖出量没有上限”等说法系造谣
　　人民网北京8月6日电 （记者黄盛）中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）在8月5日发布声明表示，近日，个别自媒体称“转融通数据全是虚拟的，融券卖出的量实际上是根本没有上限的”，相关说法属于造谣。 中证金融表示，2023年下半年以来，证监会根据市场情况和投资者对融券转融券业务的关切，采取了一系列加强监管和逆周期调节的举措，并于今年7月10日依法批准中证金融暂停转融券业务。…
多措并举守护黑土地 筑牢粮食安全“压舱石”
　　民以食为天，粮稳天下安。保护黑土地，就是保护我们的“大粮仓”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部