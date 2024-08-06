河南省虞城县作为国家确定的乡村振兴重点帮扶县，精准落实产业、就业、兜底保障等帮扶措施，积极推动脱贫群众持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，各项工作取得阶段性成效。

聚焦工作重点促增收。一方面是注重务工就业促增收，“人人持证技能河南”培训人次2.03万人次，新增技能人才9916人。同时，全县脱贫群众依托帮扶车间、公益岗位实现就近就业月增收500元至2000元。另一方面是金融帮扶和消费帮扶促增收，截至2024年5月31日，全县当年新增小额信贷1810户，新增贷款金额1927万元。全县消费帮扶开展产销对接活动18次，帮助销售农副产品金额9.36亿元。

推进防止返贫就业攻坚行动。统筹用好就业帮扶车间、公益岗位等渠道，稳定脱贫劳动力就业规模，探索防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨，确保不发生规模性返贫。对9063名务工人员发放交通补助362.52万元，进一步激发了脱贫群众务工积极性。

持续巩固提升“三保障”成果和饮水安全质量。一是强化教育保障。进一步完善控辍保学协调机制，健全控辍保学目标责任制，做到应返尽返、动态清零。二是持续强化医疗保障。确保脱贫人口和监测对象基本医疗保险参保率达到100%，对脱贫人口和监测对象家庭签约医生服务全覆盖、签约率达到100%。三是持续强化住房保障。加强脱贫人口和监测对象等农村低收入群体住房安全日常监测，加强督促指导，强化责任落实，确保“危房不住人，住人无危房”，实现危房动态清零。四是提升饮水安全水平。巩固维护现有农村饮水安全工程成果，不断提升农村供水保障能力。

强化衔接资金使用和项目建设。今年安排衔接资金投入为26604万元，拟实施项目32个，其中产业项目21个，支持乡镇建设产业园和龙头企业发展；就业项目3个，主要包括支持帮扶车间和脱贫户监测户务工补贴、雨露计划等；基础设施项目7个，建设7个美丽乡村示范村和11个和美乡村。

发展庭院经济释放乡村产业新活力。虞城县将庭院小经济融入到乡村特色产业发展中，依托特色产业，以庭院为载体，发展庭院经济助民增收。在刘集乡刘皮村、镇里固乡丁马庄等村打造庭院经济示范村，发展种植、养殖、加工等庭院经济项目。例如刘集乡刘皮村以“公司合作社农户”的模式，开创了“京粉号”五彩蛋鸡庭院养殖，将分散的农户组织起来，村级成立养殖合作社，合作社负责公司与养殖户上下衔接，公司统一管理，农户根据庭院情况参与养殖。（王支援 何文学）

(责编：董童、李源)

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