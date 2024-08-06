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河南虞城杜集镇：“小蚯蚓”拓宽村民致富路

2024年08月06日10:37 | 来源：人民网
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蚯蚓被誉为“生态工程师”，是疏松土壤，帮助植物生长的益虫，也是重要的中药材之一。在河南省虞城县杜集镇孟庄村，小小的蚯蚓“拱”出了循环农业的新模式，也拓宽了村民的致富路。

在孟庄村蚯蚓养殖基地，一排排隆起的蚯蚓床映入眼帘，每块蚯蚓床都铺撒着经过发酵的粪土，扒开土堆，密密麻麻的蚯蚓在里面蠕动，不一会儿又钻进了粪包中。

蚯蚓在有机废物处理和生物多样性维护等方面发挥着不可替代的作用。蚯蚓养殖户利用畜禽粪便、农作物秸秆等作为蚯蚓的饲料，既解决了农业废弃物的处理问题，又实现了废物的资源化利用。同时，蚯蚓体内含有丰富的蛋白质和其他营养物质，用途广泛。

“蚯蚓可以很好地处理牛粪，很好养殖。蚯蚓是一种中药，可以当饲料，也可以做垂钓，还可以冷冻，制作蚯蚓干。除成虫外，蚯蚓粪做成的有机肥料可以用于种植业，一物多用，实现更好的经济效益。”养殖户刘坤利说。

“蚯蚓吃过的土可以用来做花卉营养土，是很好的有机肥。它保湿、透气性好，保肥也很好，里边的微生物、菌很多。”刘坤利说。

据刘坤利介绍，蚯蚓养殖亩产一年能达到三四千斤，和江中药业签订养殖合同，由他们统一收购不愁销路。“效益一亩地能有一万多块钱。”刘坤利说。

据了解，刘坤利还免费提供养殖技术教学，已带动七百余户村民共同致富，日常为附近村民提供20余个就业岗位，让村民在家门口实现就业。（王支援 李文婷 韩庆松）

(责编：曹淼、李源)
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