原标题：金融向新！中国太保落地首单生物药械科技保险

近日，中国太保旗下中国太保产险广东分公司联合粤港澳大湾区高性能医疗器械创新中心（IHM创新中心）试点落地广州市首单生物药械科技保险，为广州国际生物岛的一家医疗器械研发企业提供研发费用损失、关键（核心）设备故障或损失、知识产权纠纷损失等在内的风险保障，保额共计238万元。

据悉，中国太保产险广东分公司推出的“生物药械科技保险”，为医疗器械企业提供了产品研发的全生命周期风险保障。保障内容涵盖研发费用损失、关键设备故障或损失、知识产权纠纷、医疗器械质量安全问题、临床试验责任，以及核心科研人员的死亡、伤残或重大疾病等风险，该险种最高保额可达1亿元。

此次率先试点的IHM创新中心是在粤港澳大湾区设立的高性能医疗器械领域创新研究与高效产业转化平台。该中心负责人表示，平台的愿景是高质量地服务好每家所孵化的企业，在医疗器械科技成果转化过程中关键设备损坏、药械质量安全问题乃至研发最终失败都是常见的问题。生物药械科技保险能够减轻药械研发企业因研发不确定性带来的经济压力，也极大地保障了企业研发活动的稳定性。

首单生物药械科技保险联合参保企业为IHM创新中心所孵化的医疗器械企业，该企业相关负责人表示，能够获得从项目启动到成果转化末端的全生命周期风险保障，为药械科研创业者提供了“定心丸”，缓解了产品研发失败为企业带来的经济负担。

(责编：董童、李源)

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