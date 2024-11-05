原标题：中国智能交通大会在杭州举行 共话行业高质量发展

11月3日，由中国智能交通协会主办的2024中国智能交通大会在杭州开幕。本届大会以“新质 增效 人本 创新”为主题，以第十九届中国智能交通年会为主体，设有第四届智能交通学术年会、2024第二届中国智能交通创新挑战赛、2024智能交通科技创新展览察等多项主题活动，聚焦智能交通前瞻性、关键性新质技术研究，助力智能交通行业高质量发展。

中国科协主席、第十三届全国政协副主席万钢主席在致辞中指出：“守好实体经济这个根基，加快传统产业改造升级，壮大战略性新兴产业，超前布局未来产业，因地制宜发展新质生产力。”他向智能交通行业同仁提出四点期望：一是持续推动智能交通科技创新，二是持续完善智能交通生态建设，三是持续推进水运领域绿色转型，四是持续加强智能交通开放合作。

中国智能交通协会理事长李朝晨表示，面对当前国家经济发展的新形势、新要求，要更加关注交通与出行日益多样化的需求，包括对速度、便捷、舒适以及环保等方面的新追求，集聚行业科技力量和市场主体，不断探索和培育包括基础设施、运输装备、运输服务等在内的新业态、新模式，发展新质生产力，打造我国经济发展新引擎，增强发展新动能，构筑国家发展新优势。

开幕式后，大会举办了2024年度中国智能交通协会科学技术奖颁奖典礼。协会科技奖励共设五个子奖项，2024年度共授奖62个项目、14人、2个团队，表彰了在智能交通领域科学研究、技术创新与科技成果推广应用等方面取得卓著成绩或者做出突出贡献的个人和集体。在大会颁奖典礼上还揭晓了“2024中国智能交通年度人物”。

大会高层论坛邀请到智能交通相关领域的院士、专家、产业界领袖作主旨发言，共同探讨科技创新、交通强国战略决策下，智能交通行业发展的新技术、新成果、新应用，以及面临的挑战与解决方案。

11月4日下午举办的第十九届中国智能交通年会全体大会，聚焦综合运输、空中交通、智慧公路、轨道智能化、交通安全、新一代信息技术、水运智能化等领域，多位行业重量级嘉宾围绕大会主题分享本年度智能交通相关领域的前沿理论、技术进展、应用成果。

全体大会还发布了《低空交通智联标准体系建设指南》《内河新一代航运系统标准体系架构指南》两项研究成果，举办了2024第二届中国智能交通创新挑战赛颁奖仪式，在城市道路交通、智能网联汽车、智慧空管、智慧城轨等领域设置了4个赛题，经过激烈角逐共有38个队伍获奖。

据悉，大会将在未来两天持续进行，举办智慧公路建设与发展大会、空中交通发展大会、智能网联汽车生态大会等大型会议；交通数智化、“人工智能+交通”、智能网联汽车测试等技术论坛；城市智能交通、公路数字化、道路交通控制与优化、道路交通安全、轨道交通智能化、水路交通智能化、车路协同等领域论坛；智能交通电动化技术发展、“地空一体”城市交通新基建发展、“数智融合赋能综合交通”创新发展等特色论坛以及智能交通国际合作论坛、投融资论坛、产业发展论坛等。（记者 战钊）

(责编：董童、李源)

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